Ankara’nın Polatlı ilçesinde hareket halindeyken yangın çıkan TIR, kısa sürede alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangının ardından araç kullanılamaz hale geldi.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde hareket halindeki bir TIR'da çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kısa sürede büyüyen alevlerin tamamen sardığı TIR, kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle bir süre duran trafik, ekiplerin soğutma çalışmalarını tamamlamasının ardından normal seyrine döndü.

TIR HAREKET HALİNDEYKEN YANGIN ÇIKTI

Olay, gece saatlerinde Ankara-Eskişehir karayolunun Polatlı Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde meydana geldi.

Hareket halindeki TIR'da henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek aracın tamamını sardı.

ÇOK SAYIDA İTFAİYE EKİBİ SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucunda yangın söndürüldü. TIR ise tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

TRAFİK NORMALE DÖNDÜ

Yangın nedeniyle Ankara-Eskişehir karayolundaki trafik bir süre durdu.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarını tamamlamasının ardından trafik normal seyrine döndü.