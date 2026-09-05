Eylül ayında yaz havası sürüyor! Bir yanda kavurucu sıcaklık, bir yanda sağanak etkili olacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre hafta sonunda sıcaklıklar ülke genelinde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmeye devam edecek. Batı ve güney kesimlerde sıcak hava öne çıkarken bazı bölgelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. İstanbul'da ise sıcaklık 32 dereceye ulaşacak.
Türkiye hafta sonuna sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği, yağışın ise belirli bölgelerde etkili olduğu bir hava tablosuyla giriyor. Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyıları ile bazı illerde sağanak bekleniyor. İstanbul'da yağış öngörülmezken sıcaklık 32 dereceye kadar çıkacak, kuzeyli rüzgar ise kentte etkisini gösterecek.
SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE KALIYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre hava sıcaklıkları Türkiye genelinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmeye devam edecek.
Ülkenin kuzey ve iç kesimlerinde parçalı bulutlu hava beklenirken diğer birçok bölgede az bulutlu ve açık gökyüzü öne çıkacak. Rüzgarın genel olarak kuzeyli yönlerden, güney kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.
SAĞANAK BEKLENEN BÖLGELER BELLİ OLDU
Yağışlar ülke geneline yayılmayacak. Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyıları ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
Hatay'ın kıyıları ile Osmaniye, Denizli, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri de yağış beklenen yerler arasında bulunuyor.