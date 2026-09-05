-°C
CANLI YAYIN

Eylül ayında yaz havası sürüyor! Bir yanda kavurucu sıcaklık, bir yanda sağanak etkili olacak

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Eylül ayında yaz havası sürüyor! Bir yanda kavurucu sıcaklık, bir yanda sağanak etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre hafta sonunda sıcaklıklar ülke genelinde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmeye devam edecek. Batı ve güney kesimlerde sıcak hava öne çıkarken bazı bölgelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. İstanbul'da ise sıcaklık 32 dereceye ulaşacak.

Türkiye hafta sonuna sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği, yağışın ise belirli bölgelerde etkili olduğu bir hava tablosuyla giriyor. Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyıları ile bazı illerde sağanak bekleniyor. İstanbul'da yağış öngörülmezken sıcaklık 32 dereceye kadar çıkacak, kuzeyli rüzgar ise kentte etkisini gösterecek.

Meteoroloji'nin hafta sonu hava durumu tahmininde sıcaklıkların Türkiye genelinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. (Görseller: A Haber Foto Arşiv, AA, DHA ve MGM)Meteoroloji'nin hafta sonu hava durumu tahmininde sıcaklıkların Türkiye genelinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. (Görseller: A Haber Foto Arşiv, AA, DHA ve MGM)

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE KALIYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre hava sıcaklıkları Türkiye genelinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmeye devam edecek.

Ülkenin kuzey ve iç kesimlerinde parçalı bulutlu hava beklenirken diğer birçok bölgede az bulutlu ve açık gökyüzü öne çıkacak. Rüzgarın genel olarak kuzeyli yönlerden, güney kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Hafta sonu yağış haritasında Batı Akdeniz'den Doğu Karadeniz'e uzanan bazı kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak öne çıkıyor.Hafta sonu yağış haritasında Batı Akdeniz'den Doğu Karadeniz'e uzanan bazı kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak öne çıkıyor.

SAĞANAK BEKLENEN BÖLGELER BELLİ OLDU

Yağışlar ülke geneline yayılmayacak. Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyıları ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Hatay'ın kıyıları ile Osmaniye, Denizli, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri de yağış beklenen yerler arasında bulunuyor.

İstanbul'da hafta sonu yağış beklenmezken sıcaklığın 32 dereceye ulaşması ve poyrazın kent genelinde etkisini artırması bekleniyor.İstanbul'da hafta sonu yağış beklenmezken sıcaklığın 32 dereceye ulaşması ve poyrazın kent genelinde etkisini artırması bekleniyor.

İSTANBUL'DA SICAKLIK 32 DERECEYE ÇIKIYOR

İstanbul'da hafta sonu yağış beklenmiyor. Cumartesi ve pazar günleri havanın az bulutlu ve açık olması, en düşük sıcaklığın 21, en yüksek sıcaklığın ise 32 derece seviyesinde gerçekleşmesi tahmin ediliyor. Kentte kuzeyli yönlerden esecek poyrazın hızı saatte 20 ila 50 kilometreye ulaşabilecek. Kuzeyden gelen serin hava, sıcaklığın daha fazla yükselmesini sınırlayacak.

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek 4 Eylül'de A Haber canlı yayınında hafta sonuna ilişkin değerlendirmede bulunarak, "Cumartesi günü özellikle Karadeniz kıyılarına denize gitmek isteyenler gidebilir" ifadelerini kullandı.

Hafta sonu hava sıcaklıkları batı ve güney kesimlerde yükselirken Ege ve Akdeniz kıyılarında termometrelerin 35 ila 40 dereceyi göstermesi bekleniyor.Hafta sonu hava sıcaklıkları batı ve güney kesimlerde yükselirken Ege ve Akdeniz kıyılarında termometrelerin 35 ila 40 dereceyi göstermesi bekleniyor.

PAZAR GÜNÜ BİR YANDA SICAKLIK DİĞER YANDA SAĞANAK ETKİLİ OLACAK

Pazar günü bölgeler arasındaki hava koşulları farklılaşacak. Batı, iç ve güney bölgelerde yaz sıcaklıkları etkisini korurken Ege ve Akdeniz kıyılarında sıcaklıkların 35 ila 40 derece aralığına çıkması bekleniyor. Doğu bölgelerinde ise sıcaklıkların batıya göre daha düşük, 24 ila 30 derece aralığında seyredeceği tahmin ediliyor.

YAĞIŞ ALANI DOĞUYA DOĞRU GENİŞLEYECEK

Pazar günü yağış alanının doğuya doğru genişlemesi bekleniyor. Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve güney kesimlerin doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak daha geniş bir alanda etkili olacak.

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek'in değerlendirmesine göre ekim ve kasım aylarında yağışların ortalamaların üzerine çıkması öngörülüyor.Meteoroloji Uzmanı Adil Tek'in değerlendirmesine göre ekim ve kasım aylarında yağışların ortalamaların üzerine çıkması öngörülüyor.

EKİM VE KASIM İÇİN YAĞIŞ BEKLENTİSİ

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayınındaki değerlendirmesinde yaz mevsimi takvimsel olarak sona erse de atmosferik koşullar açısından sıcak havanın sürdüğünü belirtti.

Önümüzdeki aylardaki yağışlara ilişkin de değerlendirme yapan Tek, "Yağışlar olacak, yağışların bol olacağını söylüyoruz. Ekim, kasım aylarında yağışlar ortalamaların üzerine çıkıyor" sözlerini kullandı.

5 Eylül hava durumu tablosu5 Eylül hava durumu tablosu

5 EYLÜL BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU TABLOSU

MARMARA
Parçalı bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA: 33°C
ÇANAKKALE: 33°C
İSTANBUL: 32°C
KIRKLARELİ: 34°C
EGE
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Denizli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ: 34°C
İZMİR: 34°C
MANİSA: 36°C
UŞAK: 32°C
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç ve yüksek kesimlerinin çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Hatay kıyıları ve Osmaniye çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA: 35°C
ANTALYA: 31°C
BURDUR: 31°C
HATAY: 31°C
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeybatı kesimleri yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA: 31°C
ÇANKIRI: 31°C
ESKİŞEHİR: 31°C
KAYSERİ: 30°C
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BARTIN: 32°C
BOLU: 29°C
DÜZCE: 30°C
SİNOP: 29°C
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Orta Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Artvin çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA: 31°C
RİZE: 28°C
SAMSUN: 29°C
TRABZON: 27°C
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM: 28°C
KARS: 26°C
MALATYA: 33°C
VAN: 28°C
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR: 37°C
MARDİN: 36°C
SİİRT: 36°C
ŞANLIURFA: 39°C

Hava durumuna ilişkin öne çıkan detaylarHava durumuna ilişkin öne çıkan detaylar

HAFTA SONU HAVA DURUMUNDA ÖNE ÇIKANLAR

Merak Edilen
Hafta Sonu Hava Durumu
Hafta sonu hava sıcaklıkları kaç derece olacak?
Meteorolojiye göre sıcaklıklar Türkiye genelinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmeye devam edecek. Bölgelere göre sıcaklık değerleri farklılık gösterecek.
Hafta sonu hangi bölgelerde yağmur yağacak?
Batı Akdeniz'in içleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyıları ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri başta olmak üzere belirtilen bazı bölgelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak?
İstanbul'da cumartesi ve pazar günü yağış beklenmiyor. En düşük sıcaklığın 21, en yüksek sıcaklığın 31 derece olması tahmin ediliyor.
Ekim ve kasım aylarında yağışlar artacak mı?
Meteoroloji Uzmanı Adil Tek'in değerlendirmesine göre ekim ve kasım aylarında yağışların ortalamaların üzerine çıkması bekleniyor.

Trafik uygulamasında kahreden saldırı! Polis memuru Mehmet Ali Topatan şehit oldu
Sonraki Haber
Trafik uygulamasında kahreden saldırı! Polis memuru Mehmet Ali Topatan şehit oldu
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın