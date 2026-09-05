İstanbul'da hafta sonu yağış beklenmiyor. Cumartesi ve pazar günleri havanın az bulutlu ve açık olması, en düşük sıcaklığın 21, en yüksek sıcaklığın ise 32 derece seviyesinde gerçekleşmesi tahmin ediliyor. Kentte kuzeyli yönlerden esecek poyrazın hızı saatte 20 ila 50 kilometreye ulaşabilecek. Kuzeyden gelen serin hava, sıcaklığın daha fazla yükselmesini sınırlayacak.

Hafta sonu hava sıcaklıkları batı ve güney kesimlerde yükselirken Ege ve Akdeniz kıyılarında termometrelerin 35 ila 40 dereceyi göstermesi bekleniyor.

PAZAR GÜNÜ BİR YANDA SICAKLIK DİĞER YANDA SAĞANAK ETKİLİ OLACAK

Pazar günü bölgeler arasındaki hava koşulları farklılaşacak. Batı, iç ve güney bölgelerde yaz sıcaklıkları etkisini korurken Ege ve Akdeniz kıyılarında sıcaklıkların 35 ila 40 derece aralığına çıkması bekleniyor. Doğu bölgelerinde ise sıcaklıkların batıya göre daha düşük, 24 ila 30 derece aralığında seyredeceği tahmin ediliyor.

YAĞIŞ ALANI DOĞUYA DOĞRU GENİŞLEYECEK

Pazar günü yağış alanının doğuya doğru genişlemesi bekleniyor. Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve güney kesimlerin doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak daha geniş bir alanda etkili olacak.