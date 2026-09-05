Eskişehir’de gece yarısı korku dolu anlar! Apartmanın 2. katından düşen şahıs yaralandı

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde gece saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Bir apartmanın 2’nci katından henüz belirlenemeyen bir nedenle zemine düşen V.K. isimli şahıs, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.