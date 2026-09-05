Eskişehir’de gece yarısı korku dolu anlar! Apartmanın 2. katından düşen şahıs yaralandı
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
|
Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde gece saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Bir apartmanın 2’nci katından henüz belirlenemeyen bir nedenle zemine düşen V.K. isimli şahıs, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Olay, gece saatlerinde Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi Örme Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, V.K. isimli erkek şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle 164 numaralı Can Apartmanı'nın 2'nci katından aşağıya düştü.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan şahıs, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.