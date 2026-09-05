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Eskişehir’de gece yarısı korku dolu anlar! Apartmanın 2. katından düşen şahıs yaralandı

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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Eskişehir’de gece yarısı korku dolu anlar! Apartmanın 2. katından düşen şahıs yaralandı

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde gece saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Bir apartmanın 2’nci katından henüz belirlenemeyen bir nedenle zemine düşen V.K. isimli şahıs, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay, gece saatlerinde Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi Örme Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, V.K. isimli erkek şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle 164 numaralı Can Apartmanı'nın 2'nci katından aşağıya düştü.

Eskişehir’de gece yarısı korku dolu anlar! Apartmanın 2. katından düşen şahıs yaralandı - 1

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan şahıs, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

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