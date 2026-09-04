Türkiye'nin kuzey, kuzeydoğu ve iç kesimlerinde yerel yağışlar sürerken hafta sonu sıcaklıklar yeniden yükseliyor. Meteoroloji uzmanı Adil Tek'in değerlendirmesine göre Antalya'da bugün ve yarın 32-33 derece olan sıcaklık, pazar gününden itibaren 38-40 dereceye çıkıyor. İstanbul'da değerler hafta sonu 31-32 dereceye ulaşırken Ankara ile yurdun kuzey kesimlerinde salı günü düşüş görülüyor. Karadeniz'deki yağışlar da gün içinde devam ediyor.

Meteoroloji uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayınında hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunarak bugün yağış beklenen bölgeleri açıkladı. (Görseller: A Haber, AA ve DHA)

BUGÜN YAĞIŞLAR KUZEY VE İÇ KESİMLERDE SÜRÜYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün radar görüntüsünü değerlendiren Meteoroloji uzmanı Adil Tek, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu hattında sabah erken saatlerde başlayan yağmurun gün içinde ara ara ve yerel şekilde sürdüğünü belirtti. Ordu-Giresun hattındaki yağışların da çok kuvvetli olmadığını söyleyen Tek, "Zaman zaman etkisini gösteriyor ama sel, su baskını yapacak bir yağış şekli değil" dedi.

Karadeniz'in genelinde ve Marmara'nın doğusunda kapalı, yurdun güneyinde ise açık bir havanın bulunduğunu kaydeden Tek; Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Marmara'nın doğusunda yağış görüldüğünü bildirdi.

Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Ankara'nın kuzey ilçeleri de yağış alan bölgeler arasında yer alıyor. Ege'nin iç kesimleri, Antalya'nın batısındaki Teke Yarımadası ve Toroslar üzerinde de gün içinde yağmur görülüyor.