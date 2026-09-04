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Hafta sonu sıcaklıklar yeniden yükseliyor: Antalya’da pazar günü 40, İstanbul’da 32 derece görülüyor

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Hafta sonu sıcaklıklar yeniden yükseliyor: Antalya’da pazar günü 40, İstanbul’da 32 derece görülüyor

A Haber canlı yayında değerlendirmelerde bulunan Meteoroloji uzmanı Adil Tek, Antalya'da sıcaklığın pazar gününden itibaren 40 dereceye, İstanbul'da ise hafta sonu 31-32 dereceye çıkacağını belirtti. Bugün yağış beklenen illeri açıkladı. İşte bölge bölge hava durumu detayları…

Türkiye'nin kuzey, kuzeydoğu ve iç kesimlerinde yerel yağışlar sürerken hafta sonu sıcaklıklar yeniden yükseliyor. Meteoroloji uzmanı Adil Tek'in değerlendirmesine göre Antalya'da bugün ve yarın 32-33 derece olan sıcaklık, pazar gününden itibaren 38-40 dereceye çıkıyor. İstanbul'da değerler hafta sonu 31-32 dereceye ulaşırken Ankara ile yurdun kuzey kesimlerinde salı günü düşüş görülüyor. Karadeniz'deki yağışlar da gün içinde devam ediyor.

Meteoroloji uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayınında hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunarak bugün yağış beklenen bölgeleri açıkladı. (Görseller: A Haber, AA ve DHA)Meteoroloji uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayınında hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunarak bugün yağış beklenen bölgeleri açıkladı. (Görseller: A Haber, AA ve DHA)

BUGÜN YAĞIŞLAR KUZEY VE İÇ KESİMLERDE SÜRÜYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün radar görüntüsünü değerlendiren Meteoroloji uzmanı Adil Tek, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu hattında sabah erken saatlerde başlayan yağmurun gün içinde ara ara ve yerel şekilde sürdüğünü belirtti. Ordu-Giresun hattındaki yağışların da çok kuvvetli olmadığını söyleyen Tek, "Zaman zaman etkisini gösteriyor ama sel, su baskını yapacak bir yağış şekli değil" dedi.

Karadeniz'in genelinde ve Marmara'nın doğusunda kapalı, yurdun güneyinde ise açık bir havanın bulunduğunu kaydeden Tek; Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Marmara'nın doğusunda yağış görüldüğünü bildirdi.

Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Ankara'nın kuzey ilçeleri de yağış alan bölgeler arasında yer alıyor. Ege'nin iç kesimleri, Antalya'nın batısındaki Teke Yarımadası ve Toroslar üzerinde de gün içinde yağmur görülüyor.

Edirne ve Kırklareli çevrelerinde zayıf yağışlar beklenirken Marmara’nın güneyinde rüzgarın hızı 40-50, İstanbul’da poyrazın hızı 40 kilometreye kadar ulaşıyor.Edirne ve Kırklareli çevrelerinde zayıf yağışlar beklenirken Marmara’nın güneyinde rüzgarın hızı 40-50, İstanbul’da poyrazın hızı 40 kilometreye kadar ulaşıyor.

MARMARA'DA RÜZGAR SAATTE 50 KİLOMETREYE ÇIKACAK

Edirne ve Kırklareli çevresinde zayıf yağışlar bulunduğunu belirten uzman, İstanbul için daha önce öngörülen hafif yağış ihtimalinin ortadan kalktığını söyledi. Yağışlar Marmara'nın doğusunda etkisini gösteriyor.

Marmara'nın güneyinde rüzgarın hızı zaman zaman saatte 40-50 kilometreye çıkıyor. İstanbul'da ise poyrazın saatte 40 kilometreye kadar ulaşması öngörülüyor.

İstanbul’da bugün 29 derece olan sıcaklık hafta içinde düşüş gösterdikten sonra hafta sonu yeniden yükselerek 31-32 dereceye çıkacak.İstanbul’da bugün 29 derece olan sıcaklık hafta içinde düşüş gösterdikten sonra hafta sonu yeniden yükselerek 31-32 dereceye çıkacak.

İSTANBUL'DA HAFTA SONU 31-32 DERECE GÖRÜLÜYOR

İstanbul'da bugün 29 dereceye yükselen sıcaklığın hafta içinde düşmeye başlayacağını vurgulayan Tek, hafta sonu değerlerin yeniden artarak 31-32 dereceye çıktığını söyledi.

Marmara ve Karadeniz kıyılarında deniz sıcaklığının 25 derece olduğunu aktaran uzman, "Cumartesi günü özellikle Karadeniz kıyılarına denize gitmek isteyenler gidebilir" değerlendirmesini yaptı.

Uşak, Afyon ve Denizli çevrelerinde yağış görülürken kıyı kesimlerinde sıcaklıklar 30 derecenin üzerinde, İzmir’de ise 34 derece düzeyinde seyrediyor.Uşak, Afyon ve Denizli çevrelerinde yağış görülürken kıyı kesimlerinde sıcaklıklar 30 derecenin üzerinde, İzmir’de ise 34 derece düzeyinde seyrediyor.

EGE'NİN İÇ KESİMLERİNDE YAĞIŞ DEVAM EDİYOR

Ege Bölgesi'nde yağışlar Uşak, Afyon ve Denizli çevrelerinde etkili oluyor. Kıyı kesimlerinde yağış görülmezken sıcaklıklar 30 derecenin üzerinde seyrediyor.

İzmir'de bugün 34 derece olan sıcaklıkta önümüzdeki günlerde birkaç derecelik yükseliş görülüyor. Tek, kentte geçmiş günlere göre bir rahatlama yaşandığını ancak sıcak havanın devam ettiğini belirtti.

Antalya’da bugün ve yarın 32-33 derece olan sıcaklık pazar gününden itibaren 38-40 dereceye yükselirken Toroslar yönündeki iç kesimlerde yağışlar devam ediyor.Antalya’da bugün ve yarın 32-33 derece olan sıcaklık pazar gününden itibaren 38-40 dereceye yükselirken Toroslar yönündeki iç kesimlerde yağışlar devam ediyor.

ANTALYA'DA SICAKLIK 40 DERECEYE KADAR ÇIKACAK

Akdeniz'in bazı kesimlerinde güneyden gelen hava akımlarıyla birlikte nem değerleri yükseliyor. Göller Bölgesi, Teke Yarımadası, Burdur, Isparta ve Denizli hattında yağışlar gün içinde sürüyor.

Antalya'da bugün ve yarın 32-33 derece olan sıcaklıklar, pazar gününden itibaren 38-40 dereceye kadar çıkacak. Bu yükselişin kuzeyli hava akımlarından kaynaklandığını belirten Meteoroloji uzmanı, Antalya'nın Toroslar yönündeki iç kesimlerinde yağışların devam ettiğini söyledi.

Ankara’nın kuzey ilçeleri yağış alabilirken Eskişehir’de yağmur görülüyor, bölgenin doğusunda düşen gece sıcaklıkları ise 10-11 dereceye kadar iniyor.Ankara’nın kuzey ilçeleri yağış alabilirken Eskişehir’de yağmur görülüyor, bölgenin doğusunda düşen gece sıcaklıkları ise 10-11 dereceye kadar iniyor.

İÇ ANADOLU'DA GECE SICAKLIKLARI 10-11 DERECEYE İNİYOR

Meteoroloji uzmanı Adil Tek'e göre Batı Karadeniz'deki yağışlar İç Anadolu'nun kuzeyine kadar ulaşıyor. Ankara'nın kuzey ilçeleri yağış alabilirken Eskişehir'de de yağmur görülüyor.

Bölgenin güney ve batısında sıcaklıklar 30-31 derece düzeyinde kalırken doğuya doğru değerler düşüyor. Gece sıcaklıklarının 10-11 dereceye indiğini belirten Tek, Ankara ile yurdun kuzey kesimlerinde salı günü yeni bir düşüş yaşandığını kaydetti. "Yavaş yavaş kışa doğru gidiyoruz ama daha yaz yine bitmedi" sözleriyle sıcaklık seyrini değerlendirdi.

Kuzeyli hava akımları ve denizden gelen nemli havayla süren yağışlar Trabzon ile Doğu Karadeniz’de öğleden sonraki saatlerde etkisini artırıyor.Kuzeyli hava akımları ve denizden gelen nemli havayla süren yağışlar Trabzon ile Doğu Karadeniz’de öğleden sonraki saatlerde etkisini artırıyor.

KARADENİZ'DE YAĞIŞ ÖĞLEDEN SONRA GÜÇLENİYOR

Karadeniz'in bu yıl daha fazla yağış aldığını belirten Tek, kuzeyli hava akımları, deniz suyu sıcaklığındaki artış ve denizden gelen nemli havanın yağışları desteklediğini anlattı.

Trabzon'da zayıf başlayan yağışların öğleden sonra etkisini artırması beklendiğini ifade etti. Doğu Karadeniz'de de yağışlar daha çok öğleden sonraki saatlerde görülüyor. Trabzon'da sıcaklık salı günü bir iki derece düşerek 24 dereceye iniyor.

Şanlıurfa’da 37-38 derece olan sıcaklık salı günü 34 dereceye kadar gerilerken bölgede düşük nemle birlikte kuru sıcak etkisini sürdürüyor.Şanlıurfa’da 37-38 derece olan sıcaklık salı günü 34 dereceye kadar gerilerken bölgede düşük nemle birlikte kuru sıcak etkisini sürdürüyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA KURU SICAK DEVAM EDİYOR

Uzmanın değerlendirmelerine göre, Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar artık 40 dereceyi aşmasa da sıcak hava sürüyor. Şanlıurfa'da 37-38 derece olan sıcaklığın salı günü 34 dereceye kadar indiğini belirten Tek, gece sıcaklıklarının ise yüksek kalmaya devam ettiğini söyledi.

Bölgede nemin düşük, sıcaklığın kuru olduğunu kaydeden Tek; hasadın ardından biber ve salça gibi kışlık hazırlıkların sürdüğü döneme girildiğini anlattı.

Kars ve Ardahan’da öğleden sonra yağış beklenirken Erzurum’da bugün 29 derece olan sıcaklık salı gecesi 6 dereceye kadar düşüyor.Kars ve Ardahan’da öğleden sonra yağış beklenirken Erzurum’da bugün 29 derece olan sıcaklık salı gecesi 6 dereceye kadar düşüyor.

DOĞU ANADOLU'NUN KUZEYDOĞUSUNDA YAĞIŞ SÜRÜYOR

Uzman, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde Ardahan ve Kars çevrelerinde öğleden sonra yağış görüldüğünü ifade etti. "Güneyine doğru da indikçe sıcaklıklar artmaya başladı. Kars, Ardahan'da bugün yine öğleden sonraki saatlerde yağışları görececeğiz" dedi.

Tek, Erzurum'da salı gecesi sıcaklığın 6 dereceye kadar düşmesinde rakım ve kuzeyden gelen havanın etkili olduğunu belirtti. Güneş ışınlarının daha eğimli gelmeye başladığını, ekinoksa yaklaşıldığını, gecelerin uzayıp gündüzlerin kısaldığını vurguladı.

Atmosferik koşullar bakımından yaz sıcaklıkları devam ederken ekim ve kasım aylarında yağışların mevsim ortalamalarının üzerine çıkması öngörülüyor.Atmosferik koşullar bakımından yaz sıcaklıkları devam ederken ekim ve kasım aylarında yağışların mevsim ortalamalarının üzerine çıkması öngörülüyor.

EKİM VE KASIM YAĞIŞLARI ORTALAMANIN ÜZERİNE ÇIKABİLİR

Tarihsel olarak yazın sona erdiğini ancak atmosferik koşullar bakımından yaz sıcaklıklarının sürdüğünü söyleyen Adil Tek, önümüzdeki döneme ilişkin yağış beklentisini de paylaştı.

Uzman, "Yağışlar olacak, yağışların bol olacağını söylüyoruz. Ekim, kasım aylarında yağışlar ortalamaların üzerine çıkıyor" sözleriyle hava durumu değerlendirmesini tamamladı.

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