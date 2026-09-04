Görev başında yaralanmıştı! Polis memuru Melih Kaygusuz şehit oldu
Şırnak’ın Cizre ilçesinde 6 Temmuz’da görevi sırasında trafik kazası geçirerek ağır yaralanan polis memuru Melih Kaygusuz, tedavi gördüğü hastanede 3 Eylül’de şehit oldu. Acı haberi İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi duyururken, Kaygusuz’un şehadet haberi emniyet teşkilatını ve sevenlerini yasa boğdu.
Şırnak Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan polis memuru Melih Kaygusuz, 6 Temmuz'da görevi sırasında trafik kazası geçirdi. Kazada yaralanan Kaygusuz, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
Yaklaşık iki ay boyunca yaşam mücadelesi veren Kaygusuz'dan acı haber 3 Eylül'de geldi. Kahraman polis memuru, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.
BAKAN ÇİFTÇİ DUYURDU
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şehit polis memuru Kaygusuz için başsağlığı mesajı yayımladı.
Bakan Çiftçi, "Şırnak Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Melih Kaygusuz, 6 Temmuz'da görevi sırasında geçirdiği trafik kazası sonucu yaralanmış, tedavi gördüğü hastanede 3 Eylül'de şehit olmuştur." ifadelerini kullandı.
MİLLETİMİZE BAŞSAĞLIĞI
Çiftçi, mesajının devamında, "Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun" diyerek taziye dileklerini iletti.
Görevi başında geçirdiği kazanın ardından tedavi gören polis memuru Melih Kaygusuz'un şehadet haberi, emniyet teşkilatında ve sevenleri arasında büyük üzüntüye neden oldu.