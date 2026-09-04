Görev başında yaralanmıştı! Polis memuru Melih Kaygusuz şehit oldu

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şehit polis memuru Kaygusuz için başsağlığı mesajı yayımladı.

Yaklaşık iki ay boyunca yaşam mücadelesi veren Kaygusuz'dan acı haber 3 Eylül'de geldi. Kahraman polis memuru, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

MİLLETİMİZE BAŞSAĞLIĞI

Çiftçi, mesajının devamında, "Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun" diyerek taziye dileklerini iletti.

Görevi başında geçirdiği kazanın ardından tedavi gören polis memuru Melih Kaygusuz'un şehadet haberi, emniyet teşkilatında ve sevenleri arasında büyük üzüntüye neden oldu.