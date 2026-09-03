Dere kenarında kan donduran cinayet! 1 kişi gözaltında
Kastamonu’nun Cide ilçesinde dere kenarında balık tutmaya gelen köylüler, av tüfeğiyle vurulmuş halde bir erkek cesedi buldu; hayatını kaybeden kişinin 28 yaşındaki Fethi Yılmaz olduğu belirlendi. Yılmaz’ın daha önceden husumetli olduğu öne sürülen Tuncay Kara tarafından av tüfeğiyle vurulduğu iddiası üzerine Kara gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.
Kastamonu'nun Cide ilçesine bağlı Doğankaya köyünde dehşete düşüren olay yaşandı. Dere kenarına balık tutmak için giden köylüler, yerde hareketsiz yatan bir kişiyi fark etti. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı ilk incelemede yerde bulunan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kimlik tespiti yapılan cesedin Fethi Yılmaz'a ait olduğu ortaya çıktı.
Yılmaz'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Kastamonu Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
DERE KENARINDAKİ DEHŞETİN PERDE ARKASI
Jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, Fethi Yılmaz ile Tuncay Kara arasında daha önceden husumet bulunduğu belirlendi.
İddiaya göre iki kişi arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Tuncay Kara'nın av tüfeğiyle Yılmaz'a 4 el ateş ettiği öne sürüldü. Tüfekten çıkan saçmalardan 2'sinin Yılmaz'ın sırtına isabet ettiği belirtildi.
ŞÜPHELİ YAKALANDI
Cinayet şüphesinin ardından ekipler harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda Tuncay Kara yakalanarak gözaltına alındı.
Kara'nın emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.