Dere kenarında kan donduran cinayet! 1 kişi gözaltında

Kastamonu'nun Cide ilçesine bağlı Doğankaya köyünde dehşete düşüren olay yaşandı. Dere kenarına balık tutmak için giden köylüler, yerde hareketsiz yatan bir kişiyi fark etti. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı ilk incelemede yerde bulunan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kimlik tespiti yapılan cesedin Fethi Yılmaz'a ait olduğu ortaya çıktı.

Yılmaz'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Kastamonu Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.