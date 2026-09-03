Eylülde meteorolojik düello! Bir yanda 40 derece sıcak, diğer yanda gök gürültülü sağanak

Doğu Karadeniz’de sağanak ihtimali sürerken sıcaklıklar birçok bölgede yüksek seviyelerde kalacak. Meteoroloji tahminleri, 3-9 Eylül arasında sıcaklık ve yağış açısından bölgesel farklılıklar gösteriyor. (A Haber)
KARADENİZ'DE ŞEMSİYELER AÇILIYOR
Türkiye'nin batı ve güney kesimlerinde daha çok sıcak ve güneşli hava öne çıkarken Karadeniz'in bazı kesimlerinde farklı bir tablo var. Özellikle Doğu Karadeniz'in doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış ihtimali bulunuyor. Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize hattında bulutluluk daha belirgin olacak. Samsun çevrelerinde de özellikle sabah ve gece saatlerinde yağış geçişleri bekleniyor.
MGM'nin deniz tahmininde de Doğu Karadeniz'in doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görülebileceği belirtiliyor. Yağış sırasında görüş mesafesinin de azalabileceği ifade ediliyor.
4 Eylül Cuma günü Marmara’da yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.(MGM)
GÖK GÜRÜLTÜLÜ BASKIN: İÇ KESİMLER DE RİSK ALTINDA
Cuma ve cumartesi günlerinden itibaren yağışlı hava dalgası etki alanını genişletiyor. Sadece Karadeniz kıyıları değil, İç Anadolu'nun kuzey kesimleri ve Akdeniz'in iç bölgeleri de (Toroslar mevkii) kısa süreli ama şiddetli gök gürültülü sağanak yağışlarla tanışacak. Bu durum, özellikle tarım alanlarında dolu yağışı riskini de beraberinde getiriyor.
Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege’de kuvvetli rüzgar için tedbirli olunması istendi. (MGM)
MARMARA VE KUZEY EGE İÇİN KRİTİK RÜZGAR UYARISI
Havanın en dikkat çekici başlıklarından biri ise rüzgar. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar beklendiğini duyurdu. Rüzgarın hızının saatte 40 ila 60 kilometreye ulaşabileceği tahmin ediliyor.
Denizlerde de rüzgarın etkisi hissedilecek. MGM'nin 3 Eylül tarihli deniz tahminine göre Marmara'da kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde rüzgar bekleniyor. Ege'de ise özellikle Kuzey Ege'de benzer şekilde kuvvetli rüzgar öngörülüyor.
Karadeniz’in bazı kesimlerinde sis ve pus oluşabilir. (A Haber Foto Arşiv)
SABAHIN GİZLİ TEKLİKESİ: SİS VE PUS ETKİSİ
Sıcak ve nemli havanın aniden soğumasıyla birlikte, özellikle gece yarısından sonra Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kısımlarında sis ve pus hadisesi bekleniyor. Görüş mesafesinin yer yer 50 metrenin altına düşeceği tahmin edilen bu bölgelerde, sabahın erken saatlerinde yola çıkacak sürücülerin takip mesafelerini korumaları hayati önem taşıyor.
Haftalık Detaylı Hava Durumu Tablosu (3-9 Eylül)
3 Eylül Perşembe
Hava Olayı
Kuvvetli Rüzgar / Yağış
Kritik Bölgeler
Marmara, Doğu Karadeniz
Sıcaklık Durumu
Mevsim Normalleri Üstü
```
4 Eylül Cuma
Hava Olayı
Gök Gürültülü Sağanak
Kritik Bölgeler
Orta ve Doğu Karadeniz
Sıcaklık Durumu
35°C - 40°C (Güney)
5 Eylül Cumartesi
Hava Olayı
Parçalı Bulutlu / Yerel Yağış
Kritik Bölgeler
İç Anadolu, Toroslar
Sıcaklık Durumu
Yüksek Nem ve Sıcak
6 Eylül Pazar
Hava Olayı
Sağanak ve Güneşli
Kritik Bölgeler
Kuzey Şeridi, Batı Ege
Sıcaklık Durumu
30°C - 38°C
7-9 Eylül Hafta Ortası
Hava Olayı
Az Bulutlu ve Açık
Kritik Bölgeler
Tüm Türkiye Geneli
Sıcaklık Durumu
Sıcaklıklar Artışta
```