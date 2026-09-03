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Eylülde meteorolojik düello! Bir yanda 40 derece sıcak, diğer yanda gök gürültülü sağanak

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Eylülde meteorolojik düello! Bir yanda 40 derece sıcak, diğer yanda gök gürültülü sağanak

Sonbaharın ilk günlerine girmiş olsak da Türkiye, yazın en sert günlerini ve sonbaharın ilk fırtınalarını aynı anda yaşamaya hazırlanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 3-9 Eylül haftalık hava tahmin raporu, ülkemizin keskin bir hava değişimiyle karşı karşıya olduğunu gösteriyor.

Eylül ayının ilk günleriyle birlikte hava durumundaki hareketlilik de dikkat çekiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayımladığı tahminlere göre Türkiye genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Ancak ülkenin tamamında aynı hava hakim olmayacak.

Meteoroloji, sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini bildirdi. (MGM)Meteoroloji, sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini bildirdi. (MGM)

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

3 Eylül Perşembe günü Türkiye'nin büyük bölümünde yağışsız ve sıcak bir hava hakim olacak. Batı ve iç kesimlerin önemli bölümünde açık ya da az bulutlu gökyüzü bekleniyor. Buna karşılık kuzey kesimlerde bulutluluk artacak. Doğu Karadeniz'in kıyılarında sağanak ihtimali öne çıkıyor.

Günün önemli noktalarından biri ise rüzgar. Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege'de kuvvetli esmesi beklenen rüzgar, sıcaklık yüksek olsa da hissedilen hava koşullarını değiştirebilir.

Eylülün ilk haftasında sıcak hava etkili olurken bazı bölgelerde yağış geçişleri görülecek. (A Haber)Eylülün ilk haftasında sıcak hava etkili olurken bazı bölgelerde yağış geçişleri görülecek. (A Haber)

EYLÜL GELDİ AMA SICAKLIKLAR DÜŞMEDİ

Hafta boyunca Türkiye'nin güney ve güneydoğu kesimleri "ısıl dalga" etkisi altında kalacak. Özellikle Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıkların yüksek seviyelerde kalması bekleniyor. Özellikle Şanlıurfa, Gaziantep, Antalya ve Adana çevrelerinde termometrelerin 38 ila 40 dereceyi görmesi bekleniyor.

Doğu Karadeniz’de sağanak ihtimali sürerken sıcaklıklar birçok bölgede yüksek seviyelerde kalacak. Meteoroloji tahminleri, 3-9 Eylül arasında sıcaklık ve yağış açısından bölgesel farklılıklar gösteriyor. (A Haber)Doğu Karadeniz’de sağanak ihtimali sürerken sıcaklıklar birçok bölgede yüksek seviyelerde kalacak. Meteoroloji tahminleri, 3-9 Eylül arasında sıcaklık ve yağış açısından bölgesel farklılıklar gösteriyor. (A Haber)

KARADENİZ'DE ŞEMSİYELER AÇILIYOR

Türkiye'nin batı ve güney kesimlerinde daha çok sıcak ve güneşli hava öne çıkarken Karadeniz'in bazı kesimlerinde farklı bir tablo var. Özellikle Doğu Karadeniz'in doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış ihtimali bulunuyor. Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize hattında bulutluluk daha belirgin olacak. Samsun çevrelerinde de özellikle sabah ve gece saatlerinde yağış geçişleri bekleniyor.

MGM'nin deniz tahmininde de Doğu Karadeniz'in doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görülebileceği belirtiliyor. Yağış sırasında görüş mesafesinin de azalabileceği ifade ediliyor.

4 Eylül Cuma günü Marmara’da yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.(MGM)4 Eylül Cuma günü Marmara’da yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.(MGM)

GÖK GÜRÜLTÜLÜ BASKIN: İÇ KESİMLER DE RİSK ALTINDA

Cuma ve cumartesi günlerinden itibaren yağışlı hava dalgası etki alanını genişletiyor. Sadece Karadeniz kıyıları değil, İç Anadolu'nun kuzey kesimleri ve Akdeniz'in iç bölgeleri de (Toroslar mevkii) kısa süreli ama şiddetli gök gürültülü sağanak yağışlarla tanışacak. Bu durum, özellikle tarım alanlarında dolu yağışı riskini de beraberinde getiriyor.

Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege’de kuvvetli rüzgar için tedbirli olunması istendi. (MGM)Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege’de kuvvetli rüzgar için tedbirli olunması istendi. (MGM)

MARMARA VE KUZEY EGE İÇİN KRİTİK RÜZGAR UYARISI

Havanın en dikkat çekici başlıklarından biri ise rüzgar. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar beklendiğini duyurdu. Rüzgarın hızının saatte 40 ila 60 kilometreye ulaşabileceği tahmin ediliyor.

Denizlerde de rüzgarın etkisi hissedilecek. MGM'nin 3 Eylül tarihli deniz tahminine göre Marmara'da kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde rüzgar bekleniyor. Ege'de ise özellikle Kuzey Ege'de benzer şekilde kuvvetli rüzgar öngörülüyor.

Karadeniz’in bazı kesimlerinde sis ve pus oluşabilir. (A Haber Foto Arşiv)Karadeniz’in bazı kesimlerinde sis ve pus oluşabilir. (A Haber Foto Arşiv)

SABAHIN GİZLİ TEKLİKESİ: SİS VE PUS ETKİSİ

Sıcak ve nemli havanın aniden soğumasıyla birlikte, özellikle gece yarısından sonra Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kısımlarında sis ve pus hadisesi bekleniyor. Görüş mesafesinin yer yer 50 metrenin altına düşeceği tahmin edilen bu bölgelerde, sabahın erken saatlerinde yola çıkacak sürücülerin takip mesafelerini korumaları hayati önem taşıyor.

Haftalık Detaylı Hava Durumu Tablosu (3-9 Eylül)

3 Eylül Perşembe
Hava Olayı
Kuvvetli Rüzgar / Yağış
Kritik Bölgeler
Marmara, Doğu Karadeniz
Sıcaklık Durumu
Mevsim Normalleri Üstü
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4 Eylül Cuma
Hava Olayı
Gök Gürültülü Sağanak
Kritik Bölgeler
Orta ve Doğu Karadeniz
Sıcaklık Durumu
35°C - 40°C (Güney)
5 Eylül Cumartesi
Hava Olayı
Parçalı Bulutlu / Yerel Yağış
Kritik Bölgeler
İç Anadolu, Toroslar
Sıcaklık Durumu
Yüksek Nem ve Sıcak
6 Eylül Pazar
Hava Olayı
Sağanak ve Güneşli
Kritik Bölgeler
Kuzey Şeridi, Batı Ege
Sıcaklık Durumu
30°C - 38°C
7-9 Eylül Hafta Ortası
Hava Olayı
Az Bulutlu ve Açık
Kritik Bölgeler
Tüm Türkiye Geneli
Sıcaklık Durumu
Sıcaklıklar Artışta
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