Eylülde meteorolojik düello! Bir yanda 40 derece sıcak, diğer yanda gök gürültülü sağanak

Eylül ayının ilk günleriyle birlikte hava durumundaki hareketlilik de dikkat çekiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayımladığı tahminlere göre Türkiye genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Ancak ülkenin tamamında aynı hava hakim olmayacak.

Meteoroloji, sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini bildirdi. (MGM)

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

3 Eylül Perşembe günü Türkiye'nin büyük bölümünde yağışsız ve sıcak bir hava hakim olacak. Batı ve iç kesimlerin önemli bölümünde açık ya da az bulutlu gökyüzü bekleniyor. Buna karşılık kuzey kesimlerde bulutluluk artacak. Doğu Karadeniz'in kıyılarında sağanak ihtimali öne çıkıyor.

Günün önemli noktalarından biri ise rüzgar. Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege'de kuvvetli esmesi beklenen rüzgar, sıcaklık yüksek olsa da hissedilen hava koşullarını değiştirebilir.