Şile Otoyolu'nda zincirleme kaza: 4 araç çarpıştı 3 kişi yaralandı

Ümraniye Şile Otoyolu'nda seyir halindeki cip ile 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.