Şile Otoyolu'nda zincirleme kaza: 4 araç çarpıştı 3 kişi yaralandı
Ümraniye Şile Otoyolu'nda seyir halindeki cip ile 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Ümraniye Şile Otoyolu'nda cip ile 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgede bir süre trafik yoğunluğu yaşandı.
Kaza, saat 00.30 sıralarında Şile Otoyolu Fatih Sultan Mehmet Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Çekmeköy istikametine ilerleyen cip ile 3 otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçlarda kontrol yaparak önlem alırken sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.
Yaralılar, müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda güvenlik önlemi aldı.
BİR SÜRÜCÜNÜN OLAY YERİNDEN AYRILDIĞI BELİRLENDİ
Polis ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, kazaya karışan araçlardan birinin sürücüsünün olay yerinden ayrıldığı belirlendi.
Kaza nedeniyle Çekmeköy istikametinde bir süre trafik yoğunluğu oluştu. Araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.