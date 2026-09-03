İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya platformu X üzerinden tehdit içerikli paylaşımlarda bulunduğu belirtilen 15 yaşındaki Yusuf Alim Soydan hakkında soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında şüpheli "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" ve "müstehcenlik" suçlarından tutuklandı.

Sosyal medyada dehşet saçan paylaşımlar: 15 yaşındaki şüpheli tutuklandı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya platformu X üzerinden tehdit içerikli paylaşımlarda bulunduğu belirtilen 15 yaşındaki Yusuf Alim Soydan hakkında soruşturma başlattı.

Soruşturmanın, başörtülü kadınların öldürüleceği ve çocuklara yönelik cinsel saldırıda bulunulacağı yönünde canlı yayın yapan Muhammed Furkan Çelik isimli şahsa destek amacıyla gerçekleştirildiği öne sürülen paylaşımlar üzerine başlatıldığı belirtildi.

Soydan'ın X hesabından "okullara ve camilere saldırılar düzenleyeceği, şehit mezarlarına yönelik saldırı gerçekleştireceği" yönünde beyanlarda bulunduğu iddia edildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ncayürütülen soruşturma kapsamında şüpheli hakkında "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit", "müstehcenlik" ve "halkın bir kesiminin benim sediği dini değerleri aşağılamak" suçlarından işlem başlatıldı.

İKAMETİNDE YAPILAN ARAMADA DİKKAT ÇEKEN BULGULAR

02 Eylül 2026 tarihinde yakalanarak gözaltına alınan şüphelinin ikametinde yapılan aramada çok sayıda çocuklara yönelik cinsel istismar içerikli materyal ile Kur'an-ı Kerim yakma görüntülerinin ele geçirildiği bildirildi.

TUTUKLANDI

Şüpheli, adli işlemlerinin ardından 03 Eylül 2026 tarihinde tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, 15 yaşındaki şüphelinin "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" ve "müstehcenlik" suçlarından tutuklanmasına karar verdi.

Şüpheli hakkında "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılamak" suçundan yürütülen soruşturmanın ise devam ettiği belirtildi.