Namaz esnasında kediye tekme: O anlar kamerada! Gözaltına alındı
Erzurum’un Aziziye ilçesindeki Adalar Camii’nde namaz sırasında bir kediye tekme atan kişi, görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından gözaltına alındı. Öte yandan kedinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Erzurum'un Aziziye ilçesindeki Adalar Camii'nde namaz sırasında ayaklarının arasına giren kediyi tekmeleyen kişi, sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından gözaltına alındı. Kedinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
NAMAZ SIRASINDA KEDİYİ TEKMELEDİ
Olay, 25 Ağustos 2026'da Adalar Camii'nde yatsı namazı sırasında meydana geldi. Caminin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, cemaatin arasında dolaşan bir kedinin namaz kılan kişinin ayaklarının arasına girdiği görüldü.
Şahsın kediyi tekmelemesiyle havalanan hayvan, imamın başına çarptıktan sonra yere düştü. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine olaya tepki gösterildi.
ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı görüntüler üzerine harekete geçerek Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında resen soruşturma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda kimliği tespit edilen şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan kedinin sağlık durumunun iyi olduğu ve herhangi bir yaralanmasının bulunmadığı öğrenildi.
"SORUŞTURMA İŞLEMLERİ TİTİZLİKLE VE ÇOK YÖNLÜ SÜRÜYOR"
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Kamuoyunun doğru ve eksiksiz şekilde bilgilendirilmesi amacıyla, kamuoyuna yansıyan görüntülere ilişkin olarak aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği hasıl olmuştur. Bir kısım haber siteleri ve sosyal medya mecralarında, "Erzurum'da bir camide cemaatten bir kişinin namaz kılarken kediyi tekmelediği" şeklinde yer alan görüntülere ilişkin olarak, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığımızca Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında resen soruşturma başlatılmıştır. Yürütülen çalışmalar neticesinde şüpheli şahıs tespit edilerek gözaltına alınmıştır. Soruşturma işlemleri titizlikle ve çok yönlü olarak devam etmektedir" denildi.