Meteoroloji uzmanı Adil Tek açıkladı: Yaz bitmedi! O bölgelerde 40 derece görülecek

Türkiye'de eylül ayının ilk günleriyle birlikte hava sıcaklıklarında bölgesel farklılıklar dikkat çekiyor. Yurdun batısında yaz sıcakları etkisini korurken, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yağışlı hava kendini gösteriyor. Meteoroloji uzmanı Adil Tek ise önümüzdeki günlere ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Tek, bu hafta daha serin bir hava yaşanacağını ancak gelecek hafta sıcaklıkların yeniden yükselmesinin beklendiğini açıkladı.

(A Haber Grafik Ekibi)

YURDUN DOĞUSUNDA YAĞIŞ, BATISINDA SICAK HAVA

Meteoroloji uzmanı Adil Tek, yurt genelinde beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Günün ilk saatlerinde ülke genelinde önemli bir yağış görülmezken, bazı bölgelerde sis etkili oluyor. Özellikle Sakarya ile Bolu arasında zaman zaman etkisini artıran sis nedeniyle sürücülerin dikkatli olması gerekiyor.

Adil Tek, sabah saatlerindeki tabloyu değerlendirirken, "Şu anda yurt genelinde yağış yok. Bir hafif sis var" ifadelerini kullandı. Günün ilerleyen saatlerinde ise özellikle Doğu Karadeniz'de yağışların öne çıkması bekleniyor. Samsun'dan Hopa'ya, yani Artvin'e kadar uzanan hatta yerel ve zaman zaman kuvvetli yağışlar görülebilecek.

Doğu Anadolu'nun doğusunda da yağışlı hava etkisini sürdürecek. Ancak uzman değerlendirmesine göre bu yağışların genel olarak çok yüksek miktarlara ulaşması beklenmiyor.