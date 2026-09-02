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Meteoroloji uzmanı Adil Tek açıkladı: Yaz bitmedi! O bölgelerde 40 derece görülecek

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Meteoroloji uzmanı Adil Tek açıkladı: Yaz bitmedi! O bölgelerde 40 derece görülecek

Meteoroloji uzmanı Adil Tek, yurdun batısında yaz sıcaklarının sürdüğünü, kuzey ve doğu kesimlerinde ise yağışların etkili olacağını açıkladı. İstanbul’da sıcaklık 31 dereceye çıkarken Antalya 39, Aydın ise 40 dereceyi görecek.

Türkiye'de eylül ayının ilk günleriyle birlikte hava sıcaklıklarında bölgesel farklılıklar dikkat çekiyor. Yurdun batısında yaz sıcakları etkisini korurken, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yağışlı hava kendini gösteriyor. Meteoroloji uzmanı Adil Tek ise önümüzdeki günlere ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Tek, bu hafta daha serin bir hava yaşanacağını ancak gelecek hafta sıcaklıkların yeniden yükselmesinin beklendiğini açıkladı.

2 EYLÜL HAVA DURUMU: İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

(A Haber Grafik Ekibi)(A Haber Grafik Ekibi)

YURDUN DOĞUSUNDA YAĞIŞ, BATISINDA SICAK HAVA

Meteoroloji uzmanı Adil Tek, yurt genelinde beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Günün ilk saatlerinde ülke genelinde önemli bir yağış görülmezken, bazı bölgelerde sis etkili oluyor. Özellikle Sakarya ile Bolu arasında zaman zaman etkisini artıran sis nedeniyle sürücülerin dikkatli olması gerekiyor.

Adil Tek, sabah saatlerindeki tabloyu değerlendirirken, "Şu anda yurt genelinde yağış yok. Bir hafif sis var" ifadelerini kullandı. Günün ilerleyen saatlerinde ise özellikle Doğu Karadeniz'de yağışların öne çıkması bekleniyor. Samsun'dan Hopa'ya, yani Artvin'e kadar uzanan hatta yerel ve zaman zaman kuvvetli yağışlar görülebilecek.

Doğu Anadolu'nun doğusunda da yağışlı hava etkisini sürdürecek. Ancak uzman değerlendirmesine göre bu yağışların genel olarak çok yüksek miktarlara ulaşması beklenmiyor.

Meteoroloji uzmanı Adil Tek açıkladı: Yaz bitmedi! O bölgelerde 40 derece görülecek - 1

İSTANBUL'DA SICAKLIK 31 DERECEYE ÇIKACAK

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu bir hava öne çıkıyor. İstanbul'da gündüz sıcaklığının 31 derece civarında olması bekleniyor. Kentte gece sıcaklıkları ise daha düşük seyredecek. Adil Tek, İstanbul'un farklı noktaları arasında belirgin sıcaklık farkları oluştuğuna dikkat çekti.

Uzman, İstanbul için "Gece sıcaklıkları İstanbul'da 17-18 derecelere kadar olan yerler var" derken, denize yakın bölgelerde sıcaklıkların 22-23 dereceye çıkabildiğini belirtti. Bu nedenle İstanbul'da özellikle sabah saatlerinde iç kesimlerle sahil bölgeleri arasında hissedilir bir sıcaklık farkı yaşanabilecek.

Marmara'da rüzgar da zaman zaman etkili olacak. Poyrazın hızının saatte 30-40 kilometreye kadar çıkabileceği belirtildi. Ancak bunun çok şiddetli bir rüzgar olmadığı, normal değerlerin biraz üzerinde seyredebileceği aktarıldı.

Meteoroloji uzmanı Adil Tek açıkladı: Yaz bitmedi! O bölgelerde 40 derece görülecek - 2

CUMA GÜNÜ İÇİN DİKKAT ÇEKEN YAĞIŞ İHTİMALİ

Hava tahminlerinde en çok merak edilen başlıklardan biri ise cuma günü. Adil Tek, cuma gününe ilişkin yağış beklentisinin henüz kesinleşmediğini belirtti. Uzmanın aktardığı ensemble model sonuçlarına göre, yaklaşık 50 farklı model çalıştırıldığında bunların yalnızca bir bölümünde yağış sinyali ortaya çıkıyor.

Bu nedenle cuma günkü yağış ihtimali şimdilik düşük ve belirsiz görünüyor. Tek, "Cuma günü sabah daha net hale getireceğiz bu tabloyu" diyerek yeni tahminlerde durumun daha belirginleşeceğini söyledi.

Cuma günü özellikle Trakya'da Edirne-Kırklareli arasında yağış ihtimali bulunuyor. Ege'de ise Muğla-Antalya arasındaki bölge ile Göller Yöresi'nde yerel yağışlar görülebilecek.

Marmara Bölgesi
İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Edirne başta olmak üzere bölge genelinde gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.
Ege ve İç Anadolu
İzmir'in iç kesimleri, Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir ve Ankara hattında yer yer şiddetli yağış geçişleri bekleniyor.
Akdeniz
Isparta ve Burdur çevrelerinde kısa süreli sağanaklar etkili olabilir.

Meteoroloji uzmanı Adil Tek açıkladı: Yaz bitmedi! O bölgelerde 40 derece görülecek - 3

PAZAR GÜNÜ İSTANBUL'DA 32 DERECE GÖRÜLEBİLİR

Hafta sonuna doğru sıcaklıkların yeniden yükselmesi bekleniyor. İstanbul'da pazar günü sıcaklığın 32 dereceye ulaşabileceği belirtilirken, uzman Adil Tek özellikle yaz sıcaklıklarının henüz tamamen sona ermediğine dikkat çekti.

Tek, bu haftanın daha serin geçmesine karşın gelecek haftadan itibaren sıcaklıkların yeniden yükselmesini beklediklerini ifade etti. Uzman, "Gelecek haftadan itibaren yine eylülün ortalama değerlerinin üzerinde bir sıcaklık" yaşanacağını söyledi. Bu tablo, yazın sona erdiği düşüncesine kapılanlar için yeni bir sıcak hava döneminin kapıda olduğunu gösteriyor.

Meteoroloji uzmanı Adil Tek açıkladı: Yaz bitmedi! O bölgelerde 40 derece görülecek - 4

EGE'DE SICAKLIK 40 DERECEYİ BULACAK

Ege Bölgesi'nde ise yaz havası devam ediyor. Aydın'da sıcaklığın 40 dereceye ulaşması bekleniyor. İzmir'de de sıcaklıkların yaklaşık 36 derece civarında seyretmesi bekleniyor. Ancak yalnızca sıcaklık değil, nem de kentte hissedilen bunaltıcı havayı artırıyor.

Adil Tek, İzmir'de nem değerlerinin İstanbul'a benzer şekilde bunaltıcı olmaya başladığını belirtti. Bölgenin genelinde sıcaklıkların önemli bir değişim göstermemesi bekleniyor. Trakya'dan başlayarak batı ve kuzeybatı kesimlerden güneye doğru inildikçe yüksek sıcaklıkların Güneydoğu Anadolu'ya kadar uzandığı görülüyor.

Hava Durumu
Şehir
Beklenen Sıcaklık (°C)
Hava Durumu
Muğla
40°C
Açık ve Çok Sıcak
Aydın
38°C
Açık ve Sıcak
Adana
38°C
Güneşli
Diyarbakır
39°C
Az Bulutlu
İstanbul
31°C
Parçalı Bulutlu
Ankara
32°C
Az Bulutlu

Meteoroloji uzmanı Adil Tek açıkladı: Yaz bitmedi! O bölgelerde 40 derece görülecek - 5

ANTALYA'DA SICAKLIK 39 DERECE, NEM İSE BELİRLEYİCİ

Akdeniz Bölgesi'nde sıcak hava etkisini sürdürüyor. Antalya'da bugün sıcaklığın 39 dereceye ulaşması bekleniyor. Ancak Antalya'da sıcaklığın yanı sıra rüzgar ve nem de hava koşullarının nasıl hissedileceği açısından önem taşıyor.

Adil Tek, "39 derece ama nem yok" diyerek bugünün önceki günlere kıyasla daha kuru ve daha rahat hissedilebileceğini belirtti. Kuzeyli rüzgarların etkisiyle Antalya'da hissedilen sıcaklığın bir miktar daha düşük olabileceği ifade edildi.

Kentte cuma ve cumartesi günlerinde ise güneyli hava akışlarının etkili olması bekleniyor. Bu iki günde sıcaklıkların 34 derece civarına gerilemesi beklenirken, nemin artacağı belirtiliyor. Pazar günü ise sıcaklık yeniden 39 derece seviyesine çıkacak.

Meteoroloji uzmanı Adil Tek açıkladı: Yaz bitmedi! O bölgelerde 40 derece görülecek - 6

ANKARA'DA GÜNDÜZ SICAK, GECE SERİN

İç Anadolu'da özellikle başkent Ankara'da açık ve güneşli bir hava hakim olacak. Ankara'da gündüz sıcaklığının 32 derece civarında olması bekleniyor. Buna karşılık gece sıcaklıkları belirgin şekilde düşmeye başlayacak. Adil Tek, başkentte gecelerin daha rahat geçeceğine dikkat çekerek sıcaklıkların sonbahara yaklaşılmasıyla birlikte gece saatlerinde daha fazla hissedileceğini belirtti.

Ankara için cuma günü de düşük bir yağış ihtimali bulunuyor. Ancak İstanbul'da olduğu gibi bu yağış beklentisinin henüz net olmadığı ifade edildi. Uzman, modellerin tamamının aynı sonucu vermediğini ve cuma günü için kesin bir yağış öngörüsünde bulunmanın şu aşamada doğru olmayacağını aktardı.

Meteoroloji uzmanı Adil Tek açıkladı: Yaz bitmedi! O bölgelerde 40 derece görülecek - 7

DOĞU KARADENİZ'DE YAĞIŞLAR DEVAM EDİYOR

Karadeniz Bölgesi'nde batı kesimlerde yağış beklenmezken, Doğu Karadeniz'de yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Gümüşhane ve Bayburt dahil olmak üzere bölgenin doğusunda yağış görülebilecek. Adil Tek, önceki günlerde yaşanan çok kuvvetli yağışların ardından bölgedeki yağışların şiddetinin azaldığını ancak sistemin tamamen sona ermediğini belirtti.

Uzman, "Doğu Karadeniz'deki yağışlar hep bir sonraki yağışlar" diyerek bölgedeki yağışlı havanın devamlılığına dikkat çekti. Özellikle öğle saatlerinden itibaren başlayan yağışların akşam ve gece saatlerinde zaman zaman kuvvetlenebileceği ifade edildi. Bu durum, fındık hasadının ardından ürünlerini kurutmaya çalışan üreticiler açısından da önem taşıyor.

Meteoroloji uzmanı Adil Tek açıkladı: Yaz bitmedi! O bölgelerde 40 derece görülecek - 8

ARDAHAN VE KARS'TA SICAKLIKLAR TEK HANEYE İNDİ

Doğu Anadolu'nun kuzeyinde ise sonbaharın etkisi daha fazla hissediliyor. Ardahan ve Kars çevresinde yağış beklenirken, sıcaklıklar da diğer bölgelere göre oldukça düşük seyrediyor. Ardahan'da gece sıcaklığının 8-9 derece seviyelerine kadar düşmesi bekleniyor.

Adil Tek, Ardahan'daki sıcaklık değişimini değerlendirirken "En soğuk halimiz Ardahan'da 9 dereceler civarında" ifadelerini kullandı. Özellikle yurdun kuzeydoğusunda yaşayanlar için gece ve sabah saatlerinde serin hava daha belirgin olacak.

Meteoroloji uzmanı Adil Tek açıkladı: Yaz bitmedi! O bölgelerde 40 derece görülecek - 9

UZMANDAN SON MESAJ: YAZ TAMAMEN BİTMEDİ

Meteoroloji uzmanı Adil Tek'in değerlendirmelerine göre Türkiye'de aynı anda farklı hava koşulları yaşanacak. Yurdun kuzey ve kuzeydoğusunda yağışlar ile serin hava öne çıkarken, batı ve güney kesimlerde sıcaklıklar yüksek seviyelerde kalacak.

Özellikle Doğu Karadeniz'de yağışların devam etmesi beklenirken, İstanbul ve Ankara gibi şehirlerde geceleri serinleyen ancak gündüzleri yaz sıcaklıklarını koruyan bir hava görülecek. Batı ve güney bölgelerde ise sıcaklıkların önümüzdeki günlerde yeniden yükselmesi bekleniyor.

Adil Tek, gelecek haftaya ilişkin değerlendirmesinde yazın henüz tamamen sona ermediğini vurguladı. Uzman, eylül ayının ortalama sıcaklıkların üzerinde seyredeceğini ve yazı sevenleri daha sıcak günlerin beklediğini ifade etti.

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