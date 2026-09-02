Meteoroloji uzmanı Adil Tek açıkladı: Yaz bitmedi! O bölgelerde 40 derece görülecek
Meteoroloji uzmanı Adil Tek, yurdun batısında yaz sıcaklarının sürdüğünü, kuzey ve doğu kesimlerinde ise yağışların etkili olacağını açıkladı. İstanbul’da sıcaklık 31 dereceye çıkarken Antalya 39, Aydın ise 40 dereceyi görecek.
Türkiye'de eylül ayının ilk günleriyle birlikte hava sıcaklıklarında bölgesel farklılıklar dikkat çekiyor. Yurdun batısında yaz sıcakları etkisini korurken, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yağışlı hava kendini gösteriyor. Meteoroloji uzmanı Adil Tek ise önümüzdeki günlere ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Tek, bu hafta daha serin bir hava yaşanacağını ancak gelecek hafta sıcaklıkların yeniden yükselmesinin beklendiğini açıkladı.
YURDUN DOĞUSUNDA YAĞIŞ, BATISINDA SICAK HAVA
Meteoroloji uzmanı Adil Tek, yurt genelinde beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Günün ilk saatlerinde ülke genelinde önemli bir yağış görülmezken, bazı bölgelerde sis etkili oluyor. Özellikle Sakarya ile Bolu arasında zaman zaman etkisini artıran sis nedeniyle sürücülerin dikkatli olması gerekiyor.
Adil Tek, sabah saatlerindeki tabloyu değerlendirirken, "Şu anda yurt genelinde yağış yok. Bir hafif sis var" ifadelerini kullandı. Günün ilerleyen saatlerinde ise özellikle Doğu Karadeniz'de yağışların öne çıkması bekleniyor. Samsun'dan Hopa'ya, yani Artvin'e kadar uzanan hatta yerel ve zaman zaman kuvvetli yağışlar görülebilecek.
Doğu Anadolu'nun doğusunda da yağışlı hava etkisini sürdürecek. Ancak uzman değerlendirmesine göre bu yağışların genel olarak çok yüksek miktarlara ulaşması beklenmiyor.
İSTANBUL'DA SICAKLIK 31 DERECEYE ÇIKACAK
Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu bir hava öne çıkıyor. İstanbul'da gündüz sıcaklığının 31 derece civarında olması bekleniyor. Kentte gece sıcaklıkları ise daha düşük seyredecek. Adil Tek, İstanbul'un farklı noktaları arasında belirgin sıcaklık farkları oluştuğuna dikkat çekti.
Uzman, İstanbul için "Gece sıcaklıkları İstanbul'da 17-18 derecelere kadar olan yerler var" derken, denize yakın bölgelerde sıcaklıkların 22-23 dereceye çıkabildiğini belirtti. Bu nedenle İstanbul'da özellikle sabah saatlerinde iç kesimlerle sahil bölgeleri arasında hissedilir bir sıcaklık farkı yaşanabilecek.
Marmara'da rüzgar da zaman zaman etkili olacak. Poyrazın hızının saatte 30-40 kilometreye kadar çıkabileceği belirtildi. Ancak bunun çok şiddetli bir rüzgar olmadığı, normal değerlerin biraz üzerinde seyredebileceği aktarıldı.