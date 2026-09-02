Sulama kanalında kahreden olay! İki kardeşten biri öldü, diğeri ağır yaralandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde DSİ’ye ait sulama kanalına düşen 9 yaşındaki Mazin Halaf boğularak hayatını kaybetti, 6 yaşındaki kardeşi Y.H. ise vatandaşlar tarafından sudan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Kavaklı Mahallesi’nde yaşanan olayda ağır yaralanan Y.H.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, ekiplerin kanalda yaptığı aramada Mazin’in cansız bedeni yaklaşık 300 metre ileride bulundu.

Tarsus'ta yürekleri yakan olay, Kavaklı Mahallesi'nde meydana geldi. 9 yaşındaki Mazin Halaf ile 6 yaşındaki kardeşi Y.H., henüz belirlenemeyen bir nedenle DSİ'ye ait sulama kanalına düştü.

İki kardeşin suya düştüğünü fark eden çevredeki vatandaşlar hemen harekete geçti. Vatandaşlar, 6 yaşındaki Y.H.'yi sudan çıkarmayı başardı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan çocuk, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

6 YAŞINDAKİ KARDEŞİN HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Hastaneden gelen haber ise acının boyutunu ortaya koydu. Y.H.'nin sağlık durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Diğer kardeş Mazin Halaf için ise zamanla yarış başladı. Suda kaybolan 9 yaşındaki çocuğun bulunması için İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

300 METRE İLERİDE ACI MANZARA!

Sulama kanalında başlatılan arama çalışmaları saatler boyunca sürdü. Dalgıç polislerin çalışması sonucunda Mazin Halaf'ın cansız bedeni, suya düştüğü noktanın yaklaşık 300 metre ilerisinde bulundu.

Ekipler tarafından sudan çıkarılan küçük Mazin'in cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Mersin Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

İki kardeşin sulama kanalına nasıl düştüğü henüz netlik kazanmazken, polis ekiplerinin olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için başlattığı soruşturma sürüyor.