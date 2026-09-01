Alanya'da alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi!

Antalya’nın Alanya ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükselen otomobil, çıkan yangında tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 21.30 sıralarında Tosmur Mahallesi Regülatör Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 07 ALA 531 plakalı Hyundai marka otomobilin motor kısmından seyir halindeyken dumanlar yükselmeye başladı.

Dumanları fark eden sürücü, otomobili durdurarak araçtan indi ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Amirliği ekipleri ile jandarma sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlerin sardığı otomobile müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında otomobil tamamen kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.