Kocaeli'de korkutan yangın! Terastan yükselen alevler paniğe neden oldu

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bir binanın teras katında çıkan yangın, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Kazım Karabekir Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde bulunan bir binanın teras katında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek paniğe neden oldu. Alevleri gören mahalle sakinleri sokağa çıkarken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Ekiplerin çalışması sonucu yangın tamamen söndürüldü.

Yangında yaralanan olmazken, binanın teras katında maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.