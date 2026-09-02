Esenyurt’ta korku dolu anlar! Otoparktaki alevler 28 katlı binayı sardı: 42 kişi dumandan etkilendi

Esenyurt’ta 2 Eylül akşamı saat 19.15 sıralarında bir sitenin otoparkındaki otomobilden çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek 28 katlı binaya sıçradı; bina sakinleri tahliye edilirken 42 kişi dumandan etkilendi. Alevlere itfaiye müdahale ederken, dumandan etkilenen bazı kişiler hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.

Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'nde akşam saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Bir sitenin otoparkında bulunan otomobilden henüz belirlenemeyen nedenle alevler yükseldi. Yangın kısa sürede büyüdü, alevler 28 katlı binaya sıçradı.

ALEVLER BİNAYI SARDI!

Yangının büyümesiyle birlikte binada yaşayanlar büyük panik yaşadı. Alevlerin binaya sıçraması üzerine vatandaşlar kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı.

42 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Yangının ardından sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 42 kişinin dumandan etkilendiği belirlendi. Bazı vatandaşlara olay yerinde ayakta müdahale edilirken, bazıları ise ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından bina sakinleri yeniden evlerine döndü.

YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Otoparkta başlayan ve kısa sürede 28 katlı binaya sıçrayan yangının çıkış nedeni henüz netleşmedi. Polis ve ilgili ekipler, yangının nedenini belirlemek için inceleme başlattı.