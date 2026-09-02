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Katil Netanyahu'dan İran'a tehdit: Henüz savaş bitmedi

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Katil Netanyahu'dan İran'a tehdit: Henüz savaş bitmedi

ABD-İran gerilimi tekrardan tırmanırken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Tahran'ı hedef aldı. İran ile savaşın henüz bitmediğini söyleyen katil Netanyahu "İran'da yönetimin düşeceğini" öne sürdü.

İsrail'de yayın yapan i24 televizyon kanalına konuşan Netanyahu, İran ile çatışmaların yeniden başlayabileceği imasında bulundu.

"İran ile işimiz henüz bitmedi." diyen Netanyahu, zayıfladığını savunduğu İran yönetimini devireceklerini iddia etti.

Netanyahu, "Yönetimim altındaki tüm sistemlerimiz (İran'da) rejimi devirmek ve onu yenmek için çalışıyor." ifadelerini kullandı

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