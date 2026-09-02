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Balkondan atladı, demirlerde asılı kaldı! Kurtarılma anları kamerada

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DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Balkondan atladı, demirlerde asılı kaldı! Kurtarılma anları kamerada

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde balkondan atlayan kadın, demirlerde asılı kaldı. Alt kattaki balkona tırmanarak kadını içeri alan bir kişi, büyük bir faciayı önledi.

Olay, öğleden sonra Bağlar ilçesine bağlı kırsal Oğlaklı Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarında meydana geldi.

BALKANDAN DÜŞEN KIZ ÇOCUĞUNUN KURTARILMA ANLARI KAMERADA!

5 katlı binanın 3'üncü katındaki balkondan henüz bilinmeyen nedenle düşmek üzere olan kız çocuğunu yakınları tuttu.

Durumu gören çevredekiler de çocuğu kurtarmak için seferber oldu.

Bazı kişiler merdivenle çocuğa ulaşmaya çalışırken, bir kişi zemin kattan itibaren balkon korkuluklarına tutunarak 2'nci kata kadar tırmandı.

Ardından, kız çocuğunu tutarak 2'nci kattaki balkona güvenli şekilde bıraktı.

Kız çocuğunun kurtarıldığı anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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