Adalet Bakanı Akın Gürlek, son 10 yılda eski hükümlü vatandaşların yeniden topluma ve ekonomik hayata kazandırılması amacıyla İŞKUR aracılığıyla 3 bin 498 kişiye yaklaşık 388 milyon lira hibe desteği sağlandığını açıkladı. Gürlek, temmuz ve ağustos aylarında ise 148 projeye 68,7 milyon lira kaynak tahsis edildiğini belirterek, desteklerin önümüzdeki dönemde artırılacağını söyledi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, eski hükümlü vatandaşların meslek edinmesi, kendi işini kurması ve istihdama katılması için yürütülen destek programlarına ilişkin açıklama yaptı. Gürlek, İŞKUR ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü iş birliğinde sürdürülen çalışmalar kapsamında eski hükümlülere yönelik hibe, mesleki eğitim ve istihdam programlarının devam ettiğini bildirdi.

10 YILDA 3 BİN 498 KİŞİYE DESTEK

Gürlek, son 10 yıldaki destek rakamlarını da açıkladı.

"Son 10 yılda 3 bin 498 eski hükümlüye İŞKUR aracılığıyla yaklaşık 388 milyon lira hibe desteği sağladık" diyen Gürlek, bu desteklerin eski hükümlülerin ekonomik hayata yeniden dahil olmasında önemli bir rol üstlendiğini belirtti.

Bakan Gürlek, yalnızca bu yılın temmuz ve ağustos aylarında 148 proje için toplam 68,7 milyon lira kaynak tahsis edildiğini açıkladı.

"DESTEKLER ARTIRILACAK"

Gürlek, açıklamasında önümüzdeki döneme ilişkin de dikkat çeken bir mesaj verdi.

"Önümüzdeki dönemde bu desteklerin artırılmasına yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullanan Gürlek, eski hükümlülerin üretime ve istihdama katılımını desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.

"İNSANI MERKEZE ALAN SOSYAL DEVLET"

Bakan Gürlek, yürütülen politikaların temelinde insanı merkeze alan sosyal devlet anlayışının bulunduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, insanı merkeze alan sosyal devlet anlayışımızla eski hükümlü vatandaşlarımızın yeniden topluma kazandırılmasını ve üretime katılmalarını önemli bir sorumluluk olarak görüyoruz" dedi.

Gürlek ayrıca, çalışmalara verdiği destek nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, katkılarından dolayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a ve emeği geçenlere teşekkür etti.

"Eski hükümlü vatandaşlarımızın yeniden topluma kazandırılmasına ve ekonomik hayata katılmasına yönelik bu çalışmalara verdiği güçlü destek için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a; katkıları için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Vedat Işıkhan'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Gürlek, kapsayıcı politikalarla eski hükümlülerin yeniden topluma kazandırılmasını, üretime ve istihdama katılmasını desteklemeye devam edeceklerini söyledi.