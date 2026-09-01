Kedinin ısırdığı minik Nehir Keklik yaşama tutunamadı

"HER VAKADA AŞI ŞART"



Küçük kızın kedi ısırması nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından dikkatler 'kedi kuduz yapar mı' tartışmalarına çevrildi. Her vakada aşı yapılmasına dikkat çeken Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Viroloji Uzmanı Dr. Berfin Kadiroğlu, "Kedi ısırdıktan sonra söz konusu bölge sabunlu su ile 15 dakika boyunca iyice yıkanmalıdır. Ardından bir sağlık kuruluşuna gidilerek, aşı takviminin başlatılması gerekiyor. 'Kediden kuduz olunmaz' düşüncesi yanlış bir algıdır. Kedinin geçmişine bakılmalı ve sokak kedisi ise mutlaka aşı olunmalıdır. Kedi ve köpeğin yanı sıra at ve eşek ısırmasından da kuduz olunabilir. Her vakada milyonda bir ihtimale karşı mutlaka hastaneye başvurulmalı. Çünkü bu bir virüstür. Her vakada aşı olunmalıdır" dedi.