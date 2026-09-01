Kedinin ısırdığı minik Nehir Keklik yaşama tutunamadı
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde sokakta sevmek istediği kedinin dudağından ısırdığı 3 yaşındaki Nehir Keklik, olaydan yaklaşık 4 ay sonra fenalaşarak kaldırıldığı hastanede kuduz nedeniyle yaşam mücadelesini kaybetti. 17 gündür yoğun bakımda entübe olan küçük kızın vefatı yürekleri dağlarken, uzmanlar "Kediden kuduz bulaşmaz" algısının ölümcül bir hata olduğunu belirterek her ısırılma vakasında acil aşı uyarısında bulundu.
Diyarbakır'da kedi ısırması sonucu kuduz teşhisi konulan 3 yaşındaki Nehir Keklik, tedavi gördüğü hastanede 17 gün sonra hayatını kaybetti. Sur ilçesi kırsal Büyükkadı Mahallesinde yaklaşık 4 ay önce meydana gelen olayda, 3 yaşındaki Nehir Keklik sokakta gördüğü kediyi sevmeye başladı.
Kedi tarafından dudağından ısırılan küçük kız, olayın üzerinden yaklaşık 4 ay geçtikten sonra aniden fenalaştı. Aile, çocuğun rahatsızlanması üzerine 10 Ağustos'ta hastaneye başvurdu.
4 AY SONRA TEŞHİS
Yapılan tetkikler sonucunda 13 Ağustos'ta kuduz teşhisi konulan Nehir, Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesinde tedavi altına alındı. Durumu ağırlaşarak yoğun bakım servisinde entübe edilen Nehir Keklik, tedavi gördüğü hastanede 17 gün sonra hayatını kaybetti.
"HER VAKADA AŞI ŞART"
Küçük kızın kedi ısırması nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından dikkatler 'kedi kuduz yapar mı' tartışmalarına çevrildi. Her vakada aşı yapılmasına dikkat çeken Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Viroloji Uzmanı Dr. Berfin Kadiroğlu, "Kedi ısırdıktan sonra söz konusu bölge sabunlu su ile 15 dakika boyunca iyice yıkanmalıdır. Ardından bir sağlık kuruluşuna gidilerek, aşı takviminin başlatılması gerekiyor. 'Kediden kuduz olunmaz' düşüncesi yanlış bir algıdır. Kedinin geçmişine bakılmalı ve sokak kedisi ise mutlaka aşı olunmalıdır. Kedi ve köpeğin yanı sıra at ve eşek ısırmasından da kuduz olunabilir. Her vakada milyonda bir ihtimale karşı mutlaka hastaneye başvurulmalı. Çünkü bu bir virüstür. Her vakada aşı olunmalıdır" dedi.