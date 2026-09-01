Toplam su kapasitesindeki pay bakımından Ömerli Barajı yüzde 39,42 ile ilk sırada bulunuyor. Ömerli'yi yüzde 19,64 ile Terkos Gölü ve yüzde 16,83 ile Darlık Barajı izliyor.

Kentteki tüketim 2025'e göre 31,33 milyon metreküp arttı. İstanbul'a barajların yanı sıra Melen ve Yeşilçay sistemlerinden de yıl içinde toplam 502,8 milyon metreküp su aktarıldı.

İstanbul'da 1 Ocak-31 Ağustos 2026 döneminde 384,84 milyon metreküp su tüketildi. Tüketim geçen yılın aynı döneminde 353,51 milyon, 2024'te ise 407,22 milyon metreküp olarak hesaplanmıştı.

Buna göre mevcut oran geçen yılın aynı döneminden 3,61 puan yüksek, 2024 seviyesinden ise 2,54 puan düşük kaldı. Yıllık karşılaştırma iyileşmeye işaret etse de yaz aylarında hızlanan düşüş, su kullanımında tedbir ihtiyacını ortadan kaldırmıyor.

İSKİ'nin 30 Ağustos'u kapsayan sekiz aylık verilerine göre İstanbul barajlarının doluluk oranı 2024'te yüzde 46,88, 2025'te yüzde 40,73 ve 2026'da yüzde 44,34 olarak kaydedildi.

Meteoroloji mühendisi Güven Özdemir, baraj seviyelerindeki düşüşün sürmesi halinde İstanbul’da su kesintisi riski oluşabileceğini belirtti.

UZMANDAN SU KESİNTİSİ RİSKİNE KARŞI UYARI

Meteoroloji mühendisi Güven Özdemir, baraj seviyelerindeki düşüşü AA'ya yaptığı açıklamada şu sözlerle değerlendirdi:

"Barajlardaki doluluk oranları aşağı seviyelerde. Dördüncü ve beşinci aylardaki değerlerin çok aşağısında. Bu, tabii ki su kullanımına bağlı ve hava sıcaklığının yüksek seyretmesi dolayısıyla. Halk çok hızlı bir şekilde su tüketimi gerçekleştirdiği için bu değerler gittikçe azalıyor. Şunu hiçbir zaman unutmayalım: İstanbul barajları tam dolu olsa dahi bir yıl yetecek kadar suyumuz yok. Suyumuzu muhakkak istikrarlı ve temkinli kullanmamız lazım. Yoksa susuz kalma stresine girme durumumuz olabilir. Devletimiz bizi bırakmayacaktır ama bu sefer kesintiler başlayacak."

Özdemir, artan nüfusun su talebini yükselttiğini; fosil yakıt kullanımına bağlı sıcaklık artışı ve buharlaşmanın da mevcut su miktarını azalttığını söyledi.

Uzmanın kesinti açıklaması resmi bir kesinti kararı değil, tüketimin ve barajlardaki düşüşün sürmesi halinde oluşabilecek riske ilişkin değerlendirme niteliği taşıyor.

SONBAHAR YAĞIŞLARININ SÜRESİ BELİRLEYİCİ OLACAK

Güven Özdemir, eylül ayıyla birlikte yağış ihtimalinin artacağını ancak kısa süren kuvvetli yağışların baraj havzalarına beklenen katkıyı sağlamayabileceğini belirtti:

"Eylül ayına girmemiz dolayısıyla sonbahar mevsimi başlıyor. Bununla birlikte etkin yağışların olması gerekiyor ama tabii ki bu yağışlar maalesef eski yıllardaki gibi olmuyor. Günlerce süren, hafif hafif toprağı besleyen yağış olmuyor. Hızlı ve kuvvetli şekildeki yağış kısa sürede o bölgeyi terk ediyor. Onun da tabii ki büyük bir faydası yok. Yani yağışın sel şeklinde değil de daha hafif ve toprağa faydalı olacak şekilde yağması lazım. Maalesef iklim krizi ve büyükşehirler üzerinde ısı adalarının oluşması, ani sıcaklık düşmelerine bağlı olarak kuvvetli yağışlar meydana getiriyor."

Özdemir ayrıca beton ve asfalt yüzeylere düşen yağmurun kanalizasyon üzerinden denize ulaşması yerine depolanması gerektiğini vurguladı. Yağmur suyu toplama alanları ve kanallarının yaygınlaştırılmasının kentteki su kaynakları üzerindeki baskıyı azaltabileceğini ifade etti.