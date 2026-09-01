Edirne’de zincirleme kaza! 6 yaralı
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Edirne’nin Merkez ilçesine bağlı Musabeyli ile Demirhanlı köyleri arasında saat 19.00 sıralarında iki hafif ticari araç ile bir servis minibüsünün karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı. Kazada sürücülerden A.Y. ile servis minibüsündeki 5 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kaza, Musabeyli ile Demirhanlı köyleri arasındaki yolda meydana geldi. O.H. yönetimindeki servis minibüsü, karşı yönden gelen A.Y. idaresindeki 22 AD 007 plakalı hafif ticari araç ile M.G. yönetimindeki 22 AS 179 plakalı 22 AS 179 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
6 KİŞİ YARALANDI
Çarpışmanın ardından sürücülerden A.Y. ile servis minibüsünde bulunan 5 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri gönderildi.
Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Ardından 6 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Kazanın ardından bölgede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.