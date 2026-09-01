Edirne’de zincirleme kaza! 6 yaralı

Edirne’nin Merkez ilçesine bağlı Musabeyli ile Demirhanlı köyleri arasında saat 19.00 sıralarında iki hafif ticari araç ile bir servis minibüsünün karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı. Kazada sürücülerden A.Y. ile servis minibüsündeki 5 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.