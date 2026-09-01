Bursa'da şelalede korkunç son! Ayağı kayan kadın can verdi

Bursa'nın Kestel ilçesindeki Küreklidere Şelalesi'nde dolaştığı sırada ayağı kayan kadın, yaklaşık 70 metre yükseklikten uçuruma düştü. Ekiplerin zorlu arazide yürüttüğü çalışma sonucu ulaşılan kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay, saat 18.30 sıralarında Kestel ilçesi Derekızık Mahallesi'ndeki Küreklidere Şelalesi mevkisinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 49 yaşındaki N.A., şelale kenarında dolaştığı sırada ayağının kayması sonucu yaklaşık 70 metre yükseklikten uçuruma düştü.

İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), İl Jandarma Komutanlığı, AKUT Arama Kurtarma Derneği ve İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

CESEDİNE ULAŞILDI

Sarp ve engebeli arazide başlatılan kurtarma operasyonuna, İl Jandarma Komutanlığına bağlı 1 Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ve 3 asayiş timi, AFAD'a bağlı 2 ekip, AKUT'a bağlı 2 ekip ile İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı 2 araç ve 2 ekip katıldı.

Ekiplerin zorlu arazi şartlarında yürüttüğü çalışma sonucunda N.A.'ya ulaşıldı. 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 49 yaşındaki kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

N.A.'nın cansız bedeni, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.