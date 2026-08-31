Bartın'da asansör kabusu: Bir kat aşağı kayan kabinde baygınlık geçirdi

Bartın'da bir apartmanın asansörü hareket halindeyken bir kat aşağı kaydı. Kabinde mahsur kalan 27 yaşındaki M.Ö., yaşadığı panik nedeniyle baygınlık geçirdi. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan M.Ö., kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.