Bartın'da asansör kabusu: Bir kat aşağı kayan kabinde baygınlık geçirdi
Bartın'da bir apartmanın asansörü hareket halindeyken bir kat aşağı kaydı. Kabinde mahsur kalan 27 yaşındaki M.Ö., yaşadığı panik nedeniyle baygınlık geçirdi. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan M.Ö., kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Bartın'ın Esentepe Mahallesi 274. Sokak'ta bulunan 4 katlı Aydınlar İnşaat Apartmanı'nda bir yakınını ziyaret etmek için apartmana gelen M.Ö., evden çıktıktan sonra binanın asansörüne bindi.
ASANSÖR BİR KAT AŞAĞI KAYDI
İddiaya göre asansör, büyük bir gürültüyle üçüncü kattan ikinci kata kaydı. Asansör içerisinde mahsur kalan M.Ö., yaşadığı olayın etkisiyle panik yaşadı.
Kapalı alan korkusu bulunan M.Ö., asansörün içinde baygınlık geçirdi. Asansörden gelen sesleri duyan apartman sakinleri durumu ekiplere bildirdi.
İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri asansör kapısını açarak M.Ö.'ye ulaştı.
Baygın halde bulunan M.Ö., ekipler tarafından asansörden çıkarıldı. Ayıltılmasının ardından ambulansa alınan M.Ö., kontrol amacıyla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
M.Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.