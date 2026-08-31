Arnavutköy'de iş yerine silahlı saldırı! 1 şüpheli tutuklandı

Arnavutköy'de bir iş yerine ateş açtığı tespit edilen 2 şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Şüphelilerden C.G., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli A.A.'nın ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 28 Ağustos 2026 tarihinde Merkez Mahallesi'nde bulunan bir iş yerine ateş açılması üzerine çalışma başlattı.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

Yapılan incelemelerde, işletmenin kapalı olduğu saat 03.20 sıralarında bir şüphelinin yaya olarak iş yerine gelerek ateş açtığı ve olay yerinden uzaklaştığı belirlendi.

Ekiplerin güvenlik kamerası çalışmaları sonucunda, olayı gerçekleştirdiği değerlendirilen 2 şüphelinin iş yerine yakın Gazi Paşa Caddesi'ne araçla geldiği tespit edildi.

Kimlikleri belirlenen şüphelilerden C.G.'nin (23) olay günü aracı kullandığı, A.A.'nın (22) ise iş yerine ateş açtığı belirlendi. Şüpheliler düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.