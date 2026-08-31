Arnavutköy'de iş yerine silahlı saldırı! 1 şüpheli tutuklandı
İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendi. Polis ekiplerinin incelemesinde saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edilen C.G. ve A.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan C.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Arnavutköy'de bir iş yerine ateş açtığı tespit edilen 2 şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Şüphelilerden C.G., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli A.A.'nın ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 28 Ağustos 2026 tarihinde Merkez Mahallesi'nde bulunan bir iş yerine ateş açılması üzerine çalışma başlattı.
GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ
Yapılan incelemelerde, işletmenin kapalı olduğu saat 03.20 sıralarında bir şüphelinin yaya olarak iş yerine gelerek ateş açtığı ve olay yerinden uzaklaştığı belirlendi.
Ekiplerin güvenlik kamerası çalışmaları sonucunda, olayı gerçekleştirdiği değerlendirilen 2 şüphelinin iş yerine yakın Gazi Paşa Caddesi'ne araçla geldiği tespit edildi.
Kimlikleri belirlenen şüphelilerden C.G.'nin (23) olay günü aracı kullandığı, A.A.'nın (22) ise iş yerine ateş açtığı belirlendi. Şüpheliler düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemleri tamamlanan C.G., "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "6136 sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
C.G. cezaevine gönderilirken, A.A.'nın aynı suçlardan emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edileceği bildirildi.