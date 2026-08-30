Batman’da spor salonunda yangın: 2 ölü 9 yaralı

Batman’da bir spor salonunun sauna bölümünde çıkan yangın faciayla sonuçlandı. Yoğun duman ve alevlerin tüm tesisi sardığı korkunç olayda 2 kişi hayatını kaybederken, 1’i ağır olmak üzere 9 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve UMKE ekibi sevk edilirken, acı bilançoyu Batman Valisi Ekrem Canalp duyurdu.

Olay, Batman merkez Gültepe Mahallesi'nde bulunan bir spor salonunda meydana geldi. Akşam saatlerinde tesiste henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler ve salonu saran yoğun duman nedeniyle içerideki vatandaşlar büyük panik yaşadı. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgede ekipler alarma geçti. BATMAN'DA SPOR SALONUNDA YANGIN YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Güvenlik güçleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, kurtarma ekipleri binada mahsur kalan vatandaşlara ulaşmak için zamanla yarıştı.

VALİ CANALP BÖLGEYE GİDEREK BİLGİ ALDI Korkutan yangının ardından Batman Valisi Ekrem Canalp olay yerine giderek incelemelerde bulundu. Ekiplerin yürüttüğü söndürme ve kurtarma çalışmalarını yerinde takip eden Vali Canalp, çalışmaların son durumuna ilişkin yetkililerden detaylı bilgi aldı. İtfaiye ve AFAD ekiplerinin binadaki yangını tamamen söndürme ve soğutma çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor.