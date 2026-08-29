Üsküdar’daki villada sır ölüm: Yazar Murat Koparan'ın cansız bedeni bulundu

Yazar Murat Koparan, Üsküdar’daki villasında başından vurulmuş halde ölü bulundu. Koparan’ın eski eşinin silah sesi duymasının ardından polise haber verdiği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, 25 Ağustos Salı günü saat 16.15 sıralarında Üsküdar Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre yazar Murat Koparan (37) ile yaklaşık 2 yıl önce boşandığı eski eşi Elif Feyza Y., olaydan yaklaşık 1 saat önce telefonda görüştü. Görüşme sırasında silah sesi duyan Elif Feyza Y., durumu polise haber verdi. Yazar Murat Koparan'ın şüpheli ölümü. Fotoğraf - DHA

VİLLAYA BALKONDAN GİRDİLER İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla villanın balkonuna ulaşarak içeri girdi. Villanın 3'üncü katındaki banyoda başından vurulmuş halde bulunan Koparan'ın, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.

RUHSATSIZ TABANCA BULUNDU Polis ekiplerinin villada yaptığı incelemede ruhsatsız olduğu değerlendirilen bir tabanca bulundu. Koparan'ın uzun süredir boş olan villada kaldığı öğrenildi.