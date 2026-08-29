Tanker dehşet saçtı! Otomobili önüne katıp sürükledi: 2 ölü

İzmir’in Bayındır ilçesinde yem tankerinin Fransa plakalı otomobile çarpması sonucu R.A. ve eşi N.A. hayatını kaybetti. İzmir-Ödemiş kara yolunda meydana gelen feci kazada otomobil tankerin önünde bir süre sürüklenirken, ağır yaralanan R.A. kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi; tanker sürücüsü A.B. gözaltına alındı.

Kaza, İzmir-Ödemiş kara yolunda meydana geldi. İddiaya göre 53 yaşındaki A.B. yönetimindeki 35 CJR 882 plakalı yem tankeri, R.A.'nın kullandığı Fransa plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle otomobil tankerin önünde bir süre sürüklendi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

ÖNCE EŞİ, ARDINDAN KENDİSİ HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine ulaşan ekiplerin yaptığı kontrolde otomobilde bulunan N.A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan R.A. ise ambulansla Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Doktorların tüm müdahalesine rağmen R.A. da kurtarılamadı. Böylece feci kazada otomobilde bulunan çift yaşamını yitirdi.

TANKER ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA

Kazanın ardından jandarma ekipleri tanker sürücüsü A.B.'yi gözaltına aldı. Feci kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.