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Hafta sonu planları iptal! Meteoroloji 26 il için uyardı: Şiddetli yağış, fırtına ve toz taşınımına dikkat

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Hafta sonu planları iptal! Meteoroloji 26 il için uyardı: Şiddetli yağış, fırtına ve toz taşınımına dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 29 Ağustos Cumartesi için 24 ilde sarı, 2 kentte turuncu kodlu uyarı yayımladı. Orta Karadeniz'de yağışın yer yer 100 kilograma ulaşması; güneybatı ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda rüzgarın 90 km’ye kadar çıkması bekleniyor. İstanbul'da sağanak cumartesi etkili olurken pazar günü sıcaklık 30 dereceye yükselecek.

MGM, 29 Ağustos Cumartesi günü 26 ilde gök gürültülü sağanak veya kuvvetli rüzgar nedeniyle sarı ve turuncu kodlu uyarı verdi. Samsun ve Ordu'da sel, su baskını ve heyelan riski öne çıkarken 10 ilde fırtına ulaşımı aksatabilir. Uyarı kapsamındaki bölgelerde yaşayanların açık alandaki planlarını hava koşullarına göre düzenlemesi; sürücülerin yağış ve rüzgar sırasında daha dikkatli hareket etmesi gerekiyor. İşte meteorolojik uyarılar ve bölge bölge hava durumu detayları...

MGM hava durumu tahminine göre sağanak yağışlar Marmara’nın doğusundan Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’ya kadar geniş bir alanda etkili olacak. (Görseller: A Haber Grafik Ekibi, A Haber Foto Arşiv, AA ve İHA)MGM hava durumu tahminine göre sağanak yağışlar Marmara’nın doğusundan Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’ya kadar geniş bir alanda etkili olacak. (Görseller: A Haber Grafik Ekibi, A Haber Foto Arşiv, AA ve İHA)

YAĞIŞLAR GENİŞ BİR BÖLGEDE ETKİLİ OLACAK

MGM'nin son hava durumu tahminlerine göre Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, Eskişehir dışındaki İç Anadolu, Karadeniz, Şırnak dışındaki Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısında sağanak görülecek. Yağışlara yer yer gök gürültüsü eşlik edecek.

Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in batısı, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ve Hatay çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetlenmesi bekleniyor.

Batı bölgelerde hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında kalacak. Diğer kesimlerde ise sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyredecek.

Samsun’un doğusu ile Ordu’nun batısında yağış miktarının metrekarede 100 kilograma ulaşması sel, su baskını ve heyelan riskini artırabilir.Samsun’un doğusu ile Ordu’nun batısında yağış miktarının metrekarede 100 kilograma ulaşması sel, su baskını ve heyelan riskini artırabilir.

SAMSUN VE ORDU'DA YAĞIŞ 100 KİLOGRAMA ULAŞABİLİR

Orta Karadeniz'deki yağışların Samsun, Ordu ve Giresun çevreleri ile Amasya ve Tokat'ın kuzey ilçelerinde metrekareye 25 ila 60 kilogram arasında olması bekleniyor.

Samsun'un doğusu ile Ordu'nun batısında yağış miktarı metrekarede 51 ila 100 kilograma çıkabilir. Yağışların 30 Ağustos Pazar akşamına kadar etkisini sürdürmesi öngörülüyor.

Bu bölgelerde kısa sürede birikecek yağmur; sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksama riskini artırıyor. Dere yatakları, eğimli araziler ve su birikme ihtimali bulunan güzergahlarda tedbirli olunması gerekiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sağanak ve fırtına nedeniyle 24 il için sarı, Samsun ile Ordu için turuncu kodlu uyarı yayımladı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sağanak ve fırtına nedeniyle 24 il için sarı, Samsun ile Ordu için turuncu kodlu uyarı yayımladı.

24 İLDE SARI, 2 İLDE TURUNCU KOD

MGM, 29 Ağustos için 24 ilde sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımladı.

Gök gürültülü sağanak nedeniyle sarı kod verilen iller şöyle:

Adana, Amasya, Giresun, Hatay, Mersin, Kayseri, Konya, Nevşehir, Niğde, Sivas, Tokat, Yozgat, Aksaray ve Karaman.

Kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle sarı kod verilen iller ise şunlar:

Antalya, Bitlis, Burdur, Denizli, Hakkari, Isparta, Muğla, Siirt, Van ve Şırnak.

Samsun ve Ordu için gök gürültülü sağanak nedeniyle turuncu kodlu uyarı verildi. Bu iki ilde hava koşullarının günlük faaliyetleri ve ulaşımı belirgin biçimde etkileyebileceği değerlendiriliyor.

Güneybatı kesimler ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda rüzgarın saatte 90 kilometreye ulaşarak ulaşımda aksamalara yol açması bekleniyor.Güneybatı kesimler ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda rüzgarın saatte 90 kilometreye ulaşarak ulaşımda aksamalara yol açması bekleniyor.

KUVVETLİ FIRTINAYA DİKKAT

Rüzgarın Isparta, Burdur ve Denizli çevreleri ile Antalya ve Muğla'nın iç kesimlerinde kuzey yönlerden saatte 50 ila 70 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

Van, Hakkari, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Bitlis'in güney ve doğusunda ise rüzgar güney ve güneybatı yönlerden esecek. Hızın yer yer saatte 80 ila 90 kilometreye ulaşabileceği tahmin ediliyor.

Fırtına; ağaç ve direk devrilmesine, çatı uçmasına ve ulaşımda aksamalara yol açabilir. Açık alanlardaki sabitlenmemiş eşyaların güvenli noktaya alınması önem taşıyor.

İstanbul’da cumartesi günü etkili olan sağanak yağışın ardından pazar günü hava açılacak ve sıcaklık 30 dereceye yükselecek.İstanbul’da cumartesi günü etkili olan sağanak yağışın ardından pazar günü hava açılacak ve sıcaklık 30 dereceye yükselecek.

İSTANBUL'DA PAZAR GÜNÜ SICAKLIK YÜKSELECEK

İstanbul genelinde 29 Ağustos Cumartesi günü gök gürültülü sağanak bekleniyor. Hava sıcaklığının en düşük 20, en yüksek 26 derece olması; yağış miktarının metrekarede 2 ila 7 kilogram arasında gerçekleşmesi öngörülüyor.

Yağışlar 30 Ağustos Pazar günü İstanbul'u terk edecek. Parçalı ve az bulutlu havanın etkili olacağı kentte en yüksek sıcaklık 30 dereceye ulaşacak. Hafta sonu planı yapanların özellikle cumartesi günü kısa süreli sağanaklara karşı hazırlıklı olması gerekiyor.

MGM’nin sarı kodlu sağanak uyarısı pazar günü Amasya, Giresun, Ordu, Samsun ve Tokat’ta devam edecek.MGM’nin sarı kodlu sağanak uyarısı pazar günü Amasya, Giresun, Ordu, Samsun ve Tokat’ta devam edecek.

PAZAR GÜNÜ SARI KODLU UYARI BEŞ İLDE SÜRECEK

MGM, 30 Ağustos Pazar günü Amasya, Giresun, Ordu, Samsun ve Tokat için sarı kodlu gök gürültülü sağanak uyarısı yayımladı.

Orta Karadeniz'deki kuvvetli yağış riskinin pazar akşamına kadar devam etmesi bekleniyor. Bölgedeki yolculuklarda güncel meteorolojik uyarıların ve yerel yönetim duyurularının izlenmesi gerekiyor.

Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’da beklenen toz taşınımı görüş mesafesini ve hava kalitesini düşürebilir.Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’da beklenen toz taşınımı görüş mesafesini ve hava kalitesini düşürebilir.

TOZ TAŞINIMI GÖRÜŞ MESAFESİNİ AZALTABİLİR

Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor. Toz, görüş mesafesini düşürebilir ve hava kalitesinde azalmaya neden olabilir.

Özellikle ulaşımda görüş koşullarının değişebileceği göz önünde bulundurulmalı. Solunum sistemi hassasiyeti bulunan kişilerin ayrıca dikkatli olması gerekiyor.

29 Ağustos bölge bölge hava durumu tablosu29 Ağustos bölge bölge hava durumu tablosu

29 AĞUSTOS BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

BURSA: 28°C
ÇANAKKALE: 30°C
İSTANBUL: 27°C
KIRKLARELİ: 30°C
EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

DENİZLİ: 32°C
İZMİR: 34°C
MUĞLA: 30°C
UŞAK: 26°C
AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA: 31°C
ANTALYA: 35°C
BURDUR: 28°C
HATAY: 29°C
İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusunda yerel kuvvetli olmak üzere, bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA: 25°C
ESKİŞEHİR: 25°C
KONYA: 24°C
NEVŞEHİR: 21°C
BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU: 22°C
DÜZCE: 24°C
SİNOP: 27°C
ZONGULDAK: 24°C
ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in batısında yerel kuvvetli olması beklenen yağışların, Tokat'ın kuzey kesimleri ile Samsun ve Ordu çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

AMASYA: 23°C
RİZE: 26°C
SAMSUN: 24°C
TRABZON: 25°C
DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, (Şırnak dışında) bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor.

ERZURUM: 23°C
KARS: 22°C
MALATYA: 27°C
VAN: 28°C
GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgede toz taşınımı bekleniyor.

DİYARBAKIR: 32°C
GAZİANTEP: 29°C
MARDİN: 34°C
ŞANLIURFA: 31°C

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