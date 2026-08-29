Hafta sonu planları iptal! Meteoroloji 26 il için uyardı: Şiddetli yağış, fırtına ve toz taşınımına dikkat
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 29 Ağustos Cumartesi için 24 ilde sarı, 2 kentte turuncu kodlu uyarı yayımladı. Orta Karadeniz'de yağışın yer yer 100 kilograma ulaşması; güneybatı ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda rüzgarın 90 km’ye kadar çıkması bekleniyor. İstanbul'da sağanak cumartesi etkili olurken pazar günü sıcaklık 30 dereceye yükselecek.
MGM, 29 Ağustos Cumartesi günü 26 ilde gök gürültülü sağanak veya kuvvetli rüzgar nedeniyle sarı ve turuncu kodlu uyarı verdi. Samsun ve Ordu'da sel, su baskını ve heyelan riski öne çıkarken 10 ilde fırtına ulaşımı aksatabilir. Uyarı kapsamındaki bölgelerde yaşayanların açık alandaki planlarını hava koşullarına göre düzenlemesi; sürücülerin yağış ve rüzgar sırasında daha dikkatli hareket etmesi gerekiyor. İşte meteorolojik uyarılar ve bölge bölge hava durumu detayları...
YAĞIŞLAR GENİŞ BİR BÖLGEDE ETKİLİ OLACAK
MGM'nin son hava durumu tahminlerine göre Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, Eskişehir dışındaki İç Anadolu, Karadeniz, Şırnak dışındaki Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısında sağanak görülecek. Yağışlara yer yer gök gürültüsü eşlik edecek.
Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in batısı, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ve Hatay çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetlenmesi bekleniyor.
Batı bölgelerde hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında kalacak. Diğer kesimlerde ise sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyredecek.
SAMSUN VE ORDU'DA YAĞIŞ 100 KİLOGRAMA ULAŞABİLİR
Orta Karadeniz'deki yağışların Samsun, Ordu ve Giresun çevreleri ile Amasya ve Tokat'ın kuzey ilçelerinde metrekareye 25 ila 60 kilogram arasında olması bekleniyor.
Samsun'un doğusu ile Ordu'nun batısında yağış miktarı metrekarede 51 ila 100 kilograma çıkabilir. Yağışların 30 Ağustos Pazar akşamına kadar etkisini sürdürmesi öngörülüyor.
Bu bölgelerde kısa sürede birikecek yağmur; sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksama riskini artırıyor. Dere yatakları, eğimli araziler ve su birikme ihtimali bulunan güzergahlarda tedbirli olunması gerekiyor.