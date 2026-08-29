Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 29 Ağustos Cumartesi için 24 ilde sarı, 2 kentte turuncu kodlu uyarı yayımladı. Orta Karadeniz'de yağışın yer yer 100 kilograma ulaşması; güneybatı ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda rüzgarın 90 km’ye kadar çıkması bekleniyor. İstanbul'da sağanak cumartesi etkili olurken pazar günü sıcaklık 30 dereceye yükselecek.

MGM, 29 Ağustos Cumartesi günü 26 ilde gök gürültülü sağanak veya kuvvetli rüzgar nedeniyle sarı ve turuncu kodlu uyarı verdi. Samsun ve Ordu'da sel, su baskını ve heyelan riski öne çıkarken 10 ilde fırtına ulaşımı aksatabilir. Uyarı kapsamındaki bölgelerde yaşayanların açık alandaki planlarını hava koşullarına göre düzenlemesi; sürücülerin yağış ve rüzgar sırasında daha dikkatli hareket etmesi gerekiyor. İşte meteorolojik uyarılar ve bölge bölge hava durumu detayları...

MGM hava durumu tahminine göre sağanak yağışlar Marmara’nın doğusundan Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’ya kadar geniş bir alanda etkili olacak. (Görseller: A Haber Grafik Ekibi, A Haber Foto Arşiv, AA ve İHA) YAĞIŞLAR GENİŞ BİR BÖLGEDE ETKİLİ OLACAK MGM'nin son hava durumu tahminlerine göre Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, Eskişehir dışındaki İç Anadolu, Karadeniz, Şırnak dışındaki Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısında sağanak görülecek. Yağışlara yer yer gök gürültüsü eşlik edecek. Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in batısı, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ve Hatay çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetlenmesi bekleniyor. Batı bölgelerde hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında kalacak. Diğer kesimlerde ise sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyredecek.