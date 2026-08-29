Antalya'da apartmanda yangın: 3 çocuk dumandan etkilendi
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Antalya'nın Alanya ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 3 çocuk hastaneye kaldırılırken dairede hasar oluştu.
Güllerpınarı Mahallesi Sahire Tüzün Caddesi'nde bulunan bir apartmanın 1. katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Dumandan etkilenen 3 çocuk hastaneye kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle dairede hasar oluştu.