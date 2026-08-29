-°C
CANLI YAYIN

Antalya'da apartmanda yangın: 3 çocuk dumandan etkilendi

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Antalya'da apartmanda yangın: 3 çocuk dumandan etkilendi

Antalya'nın Alanya ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 3 çocuk hastaneye kaldırılırken dairede hasar oluştu.

Güllerpınarı Mahallesi Sahire Tüzün Caddesi'nde bulunan bir apartmanın 1. katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Dumandan etkilenen 3 çocuk hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle dairede hasar oluştu.

Hakkari'de yangın: Müdahaleye giden arazöz Zap Suyu'na düştü
Sonraki Haber
Hakkari'de yangın: Müdahaleye giden arazöz Zap Suyu'na düştü
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın