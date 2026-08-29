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Hakkari'de yangın: Müdahaleye giden arazöz Zap Suyu'na düştü

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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Hakkari'de yangın: Müdahaleye giden arazöz Zap Suyu'na düştü

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde orman yangınına müdahale için yola çıkan Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazöz, Zap Suyu’na uçtu. Yaklaşık 10 metre yükseklikten suya düşen araçtaki 3 personel yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, yangın bölgesine ilerleyen arazöz, Çimenli köyü mevkiindeki köprüden henüz belirlenemeyen bir nedenle Zap Suyu'na (Çemê Bedel) uçtu.

Yaklaşık 10 metre yükseklikten suya düşen araçta bulunan 3 orman personeli yaralandı. Kazanın ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Fotoğraf-İHAFotoğraf-İHA

Yaralı 3 personel, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, ekiplerin Olgunlar köyündeki orman yangınına yönelik müdahale çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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