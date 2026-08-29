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Beykoz'da otomobil yayaların arasına daldı! Yaralılar var

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Beykoz'da otomobil yayaların arasına daldı! Yaralılar var

İstanbul Beykoz'da otomobilin kaldırıma çıkması ile adeta dehşet yaşandı. Kaza sonucu sürücü ile 5 yaya yaralandı.

Merkez Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi'nde seyir halindeki 34 GZ 2127 plakalı otomobil kaldırıma çıktı.

Kaldırımdaki 5 kişiye çarpan otomobil, bir iş yerinin dışarıdaki dolabına çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü ile 5 yaya yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.

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