Şule Yüksel Şenler vefatının 7. yılında rahmetle anılıyor
Ülkemizin fikir ve mücadele hayatında önemli bir yeri olan usta kalem Şule Yüksel Şenler, vefatının 7. yılında eserleri ve duruşuyla topluma yön vermeye devam ediyor. Türkiye'nin önde gelen kadın entelektüellerinden biri olan ve başörtüsü mücadelesinin sembol isimleri arasında yer alan Şenler, bu yolda karşılaştığı tüm engellemelere ve cezaevi günlerine rağmen hak bildiği çizgisinden asla taviz vermedi.
Türkiye'nin önde gelen kadın entelektüellerinden Şule Yüksel Şenler'in vefatının üzerinden 7 yıl geçmesine rağmen fikirleri, eserleri ve verdiği mücadele toplumun hafızasındaki yerini koruyor.
Özellikle başörtüsü mücadelesinin sembol isimlerinden biri olan Şenler, bu uğurda karşılaştığı pek çok zorluğa rağmen çizgisinden taviz vermedi. Edebiyat alanında kaleme aldığı eserlerle de iz bırakan Şenler, hem kendi dönemindeki kadınları hem de sonraki nesilleri etkiledi.
BÜYÜK BİR MÜCADELE VERDİ
Aslen Kıbrıs Türkü bir aileden gelen Şule Yüksel Şenler, 29 Mayıs 1938'de Kayseri'de dünyaya geldi. Hayatı boyunca pek çok alanda öncü bir rol üstlenen Şenler, genç yaşlardan itibaren yazarlıkla ilgilendi. İlk köşe yazılarını Kadın gazetesinde "Duyuşlar" başlığı altında yayımladı.
Şenler'in hayatındaki önemli dönüm noktalarından biri 1965 yılında tesettüre girmesi oldu. Bu tarihten sonra yazıları ve konuşmalarıyla başörtüsü meselesinin eğitimli Müslüman kadınların gündemine taşınmasında önemli bir rol üstlendi.