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Şule Yüksel Şenler vefatının 7. yılında rahmetle anılıyor

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Şule Yüksel Şenler vefatının 7. yılında rahmetle anılıyor

Ülkemizin fikir ve mücadele hayatında önemli bir yeri olan usta kalem Şule Yüksel Şenler, vefatının 7. yılında eserleri ve duruşuyla topluma yön vermeye devam ediyor. Türkiye'nin önde gelen kadın entelektüellerinden biri olan ve başörtüsü mücadelesinin sembol isimleri arasında yer alan Şenler, bu yolda karşılaştığı tüm engellemelere ve cezaevi günlerine rağmen hak bildiği çizgisinden asla taviz vermedi.

Türkiye'nin önde gelen kadın entelektüellerinden Şule Yüksel Şenler'in vefatının üzerinden 7 yıl geçmesine rağmen fikirleri, eserleri ve verdiği mücadele toplumun hafızasındaki yerini koruyor.

USTA YAZAR ŞULE YÜKSEL ŞENLER ANISINA!

Özellikle başörtüsü mücadelesinin sembol isimlerinden biri olan Şenler, bu uğurda karşılaştığı pek çok zorluğa rağmen çizgisinden taviz vermedi. Edebiyat alanında kaleme aldığı eserlerle de iz bırakan Şenler, hem kendi dönemindeki kadınları hem de sonraki nesilleri etkiledi.

Şule Yüksel Şenler vefatının 7. yılında rahmetle anılıyor - 1

BÜYÜK BİR MÜCADELE VERDİ
Aslen Kıbrıs Türkü bir aileden gelen Şule Yüksel Şenler, 29 Mayıs 1938'de Kayseri'de dünyaya geldi. Hayatı boyunca pek çok alanda öncü bir rol üstlenen Şenler, genç yaşlardan itibaren yazarlıkla ilgilendi. İlk köşe yazılarını Kadın gazetesinde "Duyuşlar" başlığı altında yayımladı.

Şule Yüksel Şenler vefatının 7. yılında rahmetle anılıyor - 2

Şenler'in hayatındaki önemli dönüm noktalarından biri 1965 yılında tesettüre girmesi oldu. Bu tarihten sonra yazıları ve konuşmalarıyla başörtüsü meselesinin eğitimli Müslüman kadınların gündemine taşınmasında önemli bir rol üstlendi.

Şule Yüksel Şenler vefatının 7. yılında rahmetle anılıyor - 3

Özellikle 1960'lı ve 1970'li yıllarda kaleme aldığı yazılar ve verdiği konferanslarla geniş kitlelere ulaştı. Fikirleri ve yazıları nedeniyle çeşitli davalarla karşı karşıya kalan Şenler, düşüncelerinden dolayı bir dönem cezaevinde de kaldı. Buna rağmen çalışmalarını ve mücadelesini sürdürerek başörtüsü konusunda Türkiye'de sembol isimlerden biri haline geldi.

Şule Yüksel Şenler vefatının 7. yılında rahmetle anılıyor - 4

Şule Yüksel Şenler, gazetecilik ve konferans faaliyetlerinin yanı sıra edebiyat alanında da önemli eserler verdi. Bunlar arasında en çok bilinen eserlerinden biri olan "Huzur Sokağı", daha sonra sinema ve televizyon dünyasına da uyarlandı. Eser, Yücel Çakmaklı'nın yönetmenliğinde, İzzet Günay ve Türkan Şoray'ın rol aldığı "Birleşen Yollar" adlı filme konu oldu. "Huzur Sokağı" daha sonraki yıllarda ATV ekranlarında dizi olarak da izleyiciyle buluştu.

Şule Yüksel Şenler vefatının 7. yılında rahmetle anılıyor - 5

HAKİKATE ADANMIŞ BİR ÖMÜR
Hayatının son döneminde 15 yıl boyunca çeşitli sağlık sorunlarıyla mücadele eden Şule Yüksel Şenler, 28 Ağustos 2019'da 81 yaşında hayatını kaybetti.

Şule Yüksel Şenler vefatının 7. yılında rahmetle anılıyor - 6

İSMİ TÜRGEV YERLEŞKESİNDE YAŞAYACAK
Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), genç kızlara yönelik gelişim modeli Güzel İşler Fabrikası'nın (GİF) yeni yerleşkesini gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler'in adıyla Dudullu'da faaliyete geçirdi. Vakıftan yapılan açıklamaya göre, TÜRGEV'in gelişim modeli GİF, İstanbul, Ankara, Konya ve Şırnak'ta bulunan yerleşkelerinde eğitim, sanat, kültür ve teknoloji alanlarında ücretsiz programlar sunuyor.

Şule Yüksel Şenler vefatının 7. yılında rahmetle anılıyor - 7

Ayrıca TÜRGEV, GİF ağını yeni yerleşkelerle büyütmeye de hazırlanıyor. 6 Şubat 2023 depremlerinde ağır hasar gören Hatay'da da yeni bir GİF'in faaliyete geçirilmesi için çalışmalar sürüyor. Genç kızlar bir programa kayıtlı olmadan da yerleşkelerden yararlanabiliyor, ders çalışabiliyor, araştırma yapabiliyor, okul kulüpleriyle bir araya gelebiliyor ya da arkadaşlarıyla projeleri üzerinde çalışabiliyor.

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