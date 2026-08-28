Şule Yüksel Şenler vefatının 7. yılında rahmetle anılıyor

Özellikle 1960'lı ve 1970'li yıllarda kaleme aldığı yazılar ve verdiği konferanslarla geniş kitlelere ulaştı. Fikirleri ve yazıları nedeniyle çeşitli davalarla karşı karşıya kalan Şenler, düşüncelerinden dolayı bir dönem cezaevinde de kaldı. Buna rağmen çalışmalarını ve mücadelesini sürdürerek başörtüsü konusunda Türkiye'de sembol isimlerden biri haline geldi.

Şule Yüksel Şenler, gazetecilik ve konferans faaliyetlerinin yanı sıra edebiyat alanında da önemli eserler verdi. Bunlar arasında en çok bilinen eserlerinden biri olan "Huzur Sokağı", daha sonra sinema ve televizyon dünyasına da uyarlandı. Eser, Yücel Çakmaklı'nın yönetmenliğinde, İzzet Günay ve Türkan Şoray'ın rol aldığı "Birleşen Yollar" adlı filme konu oldu. "Huzur Sokağı" daha sonraki yıllarda ATV ekranlarında dizi olarak da izleyiciyle buluştu.