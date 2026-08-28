Kırıkkale'de hapis cezasıyla aranan 2 hükümlü yakalandı
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Kırıkkale'de haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 hükümlü, polis ekiplerinin düzenlediği çalışmayla yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlüler ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hapis cezaları bulunan 2 hükümlünün yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.
KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZALARI BULUNUYORDU
Çalışma kapsamında, "konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç.Y. yakalandı.
Ekipler ayrıca "hırsızlık" suçundan 1 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Y'yi de yakaladı.
CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİLER
Yakalanan 2 hükümlünün emniyetteki işlemleri tamamlandı. M.Ç.Y. ile E.Y, işlemlerin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.