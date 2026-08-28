Sakarya'da fabrikada gaz sızıntısı: 15 işçi hastaneye başvurdu
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Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde bulunan tavuk kesim fabrikasının soğutma sistemlerinde gaz sızıntısı meydana geldi. Olayda amonyak gazından etkilenen 15 işçi hastaneye başvurdu. Olayın ardından ekipler fabrikada inceleme başlattı.
Sakarya'nın Kaynarca ilçesindeki Büyükkaynarca Mahallesi'nde faaliyet gösteren tavuk kesim fabrikasında, bakım ve onarım ekibinin çalışması sırasında bazı işçiler rahatsızlandı.
Soğutma sisteminde kullanılan amonyak gazı deposunun borusunda sızıntı olduğu belirtildi.
15 İŞÇİ HASTANEYE BAŞVURDU
Sızıntıdan etkilendiği değerlendirilen 15 işçi Kaynarca Devlet Hastanesine başvurdu.
Hastanede tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
EKİPLER TESİSTE İNCELEME BAŞLATTI
Olayın ardından yapılan ihbar üzerine jandarma ekipleri ile Sakarya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri tesise sevk edildi. Ekipler fabrikada inceleme başlattı.