Elazığ’da minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: Üçü çocuk 7 kişi yaralandı
Elazığ-Keban kara yolunda minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu üçü çocuk 7 kişi yaralandı. Ekipler, yerde yatan çocuk yaralıların güneşten etkilenmemesi için çarşaf gererek gölge oluşturdu.
Elazığ'da minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı trafik kazasında üçü çocuk 7 kişi yaralandı.
Kaza, Elazığ-Keban kara yolunda meydana geldi.
MİNİBÜS AKARYAKIT İSTASYONUNUN TABELASINA ÇARPTI
Edinilen bilgiye göre, R.D. idaresindeki 23 EZ 836 plakalı minibüs ile B.K. yönetimindeki 34 FOP 20 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkarak yoldan savrulan minibüs, akaryakıt istasyonunun tabelasına çarptı.
ÜÇÜ ÇOCUK 7 KİŞİ YARALANDI
Kazada üçü çocuk 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
ÇOCUK YARALILAR İÇİN ÇARŞAF GERDİLER
Ekipler, sağlık görevlilerinin müdahalesi sırasında yerde yatan çocuk yaralıların güneşten etkilenmemesi için seferber oldu.
Çocukların üzerinde çarşaf geren ekipler, yaralılar için gölge alan oluşturdu.
KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI
Jandarma ekipleri, kazanın nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlattı.