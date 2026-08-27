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SOLOTÜRK İstanbul’u selamlayacak! 30 Ağustos gösteri ve prova saatleri belli oldu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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SOLOTÜRK İstanbul’u selamlayacak! 30 Ağustos gösteri ve prova saatleri belli oldu

SOLOTÜRK, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında İstanbul’da gösteri uçuşu gerçekleştirecek. Pilot Yarbay Murat Bakıcı ile Hava Pilot Binbaşı M. Erhan Aydemir’in görev alacağı gösteri uçuşunun adresi Yenikapı Meydanı olacak. Gösteriden önce hazırlık uçuşları, İstanbul Hava Müzesi’nde ise imza etkinliği düzenlenecek.

SOLOTÜRK'ün 30 Ağustos 2026 Pazar günü İstanbul Yenikapı Meydanı'nda düzenleyeceği gösteri uçuşu saat 18.00'de başlayacak. Ana gösteriden önce 27 Ağustos'ta iki hazırlık uçuşu yapılacak, 29 Ağustos'ta ise pilotlarla buluşma ve imza etkinliği düzenlenecek.

SOLOTÜRK, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında saat 18.00’de İstanbul Yenikapı Meydanı’nda gösteri uçuşu gerçekleştirecek. (Görseller: A Haber Foto Arşiv)SOLOTÜRK, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında saat 18.00’de İstanbul Yenikapı Meydanı’nda gösteri uçuşu gerçekleştirecek. (Görseller: A Haber Foto Arşiv)

SOLOTÜRK ZAFER BAYRAMI İÇİN HAVALANACAK

Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında İstanbul semalarında uçacak. Ana gösteri, 30 Ağustos Pazar günü saat 18.00'de Yenikapı Meydanı üzerinde gerçekleştirilecek.

Gösteri uçuşunda SOLOTÜRK Kol Komutanı Pilot Yarbay Murat Bakıcı ile Hava Pilot Binbaşı M. Erhan Aydemir görev alacak. Program, Türk Hava Kuvvetlerinin pilotaj kabiliyetini İstanbullularla buluşturacak.

Gösteri öncesinde 27 Ağustos Perşembe günü saat 12.00’de çevre tanıma, saat 18.00’de ise prova uçuşu yapılacak.Gösteri öncesinde 27 Ağustos Perşembe günü saat 12.00’de çevre tanıma, saat 18.00’de ise prova uçuşu yapılacak.

HAZIRLIK UÇUŞLARI 27 AĞUSTOS'TA

Ana gösteri öncesindeki ilk hazırlık 27 Ağustos 2026 Perşembe günü yapılacak. Yenikapı Meydanı üzerinde saat 12.00'de çevre tanıma uçuşu gerçekleştirilecek. Aynı gün saat 18.00'de prova uçuşu başlayacak.

SOLOTÜRK pilotları, 29 Ağustos Cumartesi günü İstanbul Hava Müzesi’nde vatandaşlarla bir araya gelecek.SOLOTÜRK pilotları, 29 Ağustos Cumartesi günü İstanbul Hava Müzesi’nde vatandaşlarla bir araya gelecek.

PİLOTLAR İSTANBUL HAVA MÜZESİNDE BULUŞACAK

SOLOTÜRK pilotları, gösteriden bir gün önce vatandaşlarla bir araya gelecek. İmza etkinliği, 29 Ağustos 2026 Cumartesi günü İstanbul Hava Müzesi'nde düzenlenecek.

Saat 15.00'te başlayacak program 18.00'e kadar devam edecek. Ziyaretçiler bu süre içinde pilotlarla tanışabilecek ve imza alabilecek.

Pilotlarla buluşma ve imza etkinliği saat 15.00 ile 18.00 arasında düzenlenecek.Pilotlarla buluşma ve imza etkinliği saat 15.00 ile 18.00 arasında düzenlenecek.

SOLOTÜRK ETKİNLİK TAKVİMİ

Tarih
Etkinlik
Saat
Yer
27 Ağustos 2026 Perşembe
Çevre tanıma uçuşu
12.00
Yenikapı Meydanı
27 Ağustos 2026 Perşembe
Prova uçuşu
18.00
Yenikapı Meydanı
29 Ağustos 2026 Cumartesi
Pilotlarla imza etkinliği
15.00-18.00
İstanbul Hava Müzesi
30 Ağustos 2026 Pazar
SOLOTÜRK gösteri uçuşu
18.00
Yenikapı Meydanı

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