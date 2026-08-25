Mahkeme, G.S.'ye 100 bin lira maddi ve 100 bin lira manevi olmak üzere toplam 200 bin lira tazminat ödenmesine hükmetti. T.S.'nin tedbir nafakası kaldırılırken nafaka talebi de reddedildi.

G.S. ise eşinin evlilik birliği devam ederken cezaevinde bulunan eski eşiyle görüntülü görüştüğünü ve mektuplaştığını belirterek 200 bin lira maddi ve 200 bin lira manevi tazminat istedi.

T.S., evliliği sırasında psikolojik yıkım yaşadığını öne sürerek 500 bin lira maddi, 500 bin lira manevi tazminat ile aylık 5 bin 500 lira nafaka talep etti.

İstanbul'da mağaza müdürü olarak çalışan G.S. ile önceki evliliğinden bir kızı bulunan satış temsilcisi T.S., 2019 yılında evlendi.

MAHKEME KADINI TAM KUSURLU BULDU

Küçükçekmece 8. Aile Mahkemesi, geçen ay görülen davada T.S.'nin eski eşiyle görüştüğünü ve mektuplaştığını tespit etti.

Mahkeme, T.S.'yi evlilik birliğinin sona ermesinde tam kusurlu buldu. G.S. lehine 100 bin lira maddi ve 100 bin lira manevi tazminata hükmedildi.

T.S.'nin tedbir nafakası kaldırılırken nafaka talebi de reddedildi.

"KONUŞMALARINI SAMİMİ BULUYORDUM"

Mahkemede tanık olarak dinlenen P.Y., tarafların ikisinin de arkadaşı olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Taraflar evlendikten sonra T.S., evin temizliğini ve yemeğini çok fazla yapmayacağını söylüyordu. Evin yemeklerini de G.S. yapıyordu. Taraflarla birbirimize çok fazla gelip gittiğimiz için birçok kez evlerini biz toparladık. Evlerine ne zaman gitsek ev dağınıktı. T.S. evin temizliğini yapmıyordu."

P.Y., T.S.'nin evi terk etmesinden önce cezaevindeki eski eşinin tahliye edilmesinin gündemde olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Tahliyesine yakın eski eşine görüntülü görüşme hakkı verilmiş sanırım. Benim de yanlarında olduğum bir zamanda T.S., eski eşiyle görüntülü konuşuyordu. Konuşmalarını biraz samimi buluyordum. T.S.'yi bu konuda uyardığım da oldu. Sonuçta kendisi artık başka biriyle evliydi ve karşıdaki kişi eski eşiydi."

Tanık P.Y., T.S.'nin eski eşiyle kızları nedeniyle görüştüğünü söylediğini ancak konuşmaların çoğunlukla çocukla ilgili olmadığını ileri sürdü.