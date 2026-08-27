Samsun’da seyir halindeki aracın tekerleği koptu! Karşı şeride fırlayıp otomobile çarptı
Samsun’un Çarşamba ilçesinde seyir halindeki otomobilin sol arka tekerleği henüz belirlenemeyen nedenle yerinden çıkarak karşı şeride fırladı ve başka bir otomobile çarptı; kazada yaralanan olmazken olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Çınarlık mevkisinde yaşanan olayda yola savrulan tekerlek kısa süreli trafik aksamasına neden olurken, çevredeki vatandaşlar kopan tekerleği yoldan kaldırdı.
Samsun-Ordu kara yolunda adeta faciadan dönüldü. Çarşamba ilçesi Çınarlık mevkisinde seyreden 28 ABZ 177 plakalı otomobilin sol arka tekerleği, henüz belirlenemeyen bir nedenle yerinden çıktı.
KOPAN TEKERLEK KARŞI ŞERİDE FIRLADI
Kontrolden çıkan tekerlek, karşı şeride savrularak Samsun-Ordu istikametinde ilerleyen plakası henüz belirlenemeyen başka bir otomobile çarptı.
KAZA ANI KAMERADA
Şans eseri kazada yaralanan olmadı. Ancak çarpmanın etkisiyle otomobilde maddi hasar meydana geldi. Dehşete düşüren anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
YOLUN ORTASINDA PANİK
Çarpışmanın ardından kopan tekerlek yolun ortasında kaldı. Tekerlek nedeniyle trafikte kısa süreli aksama yaşanırken, çevredeki vatandaşların yardımıyla yoldan kaldırıldı.