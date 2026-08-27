Samsun’da seyir halindeki aracın tekerleği koptu! Karşı şeride fırlayıp otomobile çarptı

Samsun’un Çarşamba ilçesinde seyir halindeki otomobilin sol arka tekerleği henüz belirlenemeyen nedenle yerinden çıkarak karşı şeride fırladı ve başka bir otomobile çarptı; kazada yaralanan olmazken olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Çınarlık mevkisinde yaşanan olayda yola savrulan tekerlek kısa süreli trafik aksamasına neden olurken, çevredeki vatandaşlar kopan tekerleği yoldan kaldırdı.