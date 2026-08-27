153 yıllık demiryolu hattında göçmen leylekler için seferberlik!
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Küçükçekmece Gölü-Tahtakale mevkiinden geçen 153 yıllık tarihi demiryolu güzergâhında leyleklerin elektrik hatlarıyla temasını önlemek amacıyla özel koruma tedbirlerinin devreye alındığını açıkladı. Bölgede büyük gövdeli leyleklere özel yeni aparatlar tasarlanarak monte edildi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Küçükçekmece Gölü-Tahtakale mevkiinden geçen 153 yıllık demiryolu güzerahında leylekler için özel önlemler hayata geçirildiğini açıkladı. Bakan Uraloğlu, ilk kez bu ölçekte gözlemlenen durum üzerine ilgili kurumlar ve akademisyenlerle saha çalışmaları gerçekleştirildiğini, leyleklere özel yeni aparatlar geliştirilerek belirlenen noktalara monte edildiğini bildirdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Küçükçekmece Gölü-Tahtakale mevkiinde leyleklerin demiryolu hattındaki elektrik hatlarıyla temasını önlemeye yönelik Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Demiryolu güzergahının yaklaşık 153 yıldır, bölgedeki elektrifikasyon sisteminin ise 1984 yılından bu yana yaklaşık 42 yıldır kullanıldığını belirten Uraloğlu, "153 yıllık demiryolu güzergâhında leylekler için özel önlemler aldık." dedi.
Uraloğlu, geçmiş dönemlerde bu ölçekte benzer bir durumla karşılaşılmadığını, ilgili kurumlar ve uzmanlarla birlikte saha çalışmalarının yürütüldüğünü kaydetti.