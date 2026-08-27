İstanbul semalarında nefes kesen prova! SOLOTÜRK'ten 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel görsel şölen
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Türk Hava Kuvvetlerinin gökyüzündeki gururu SOLOTÜRK, İstanbul Boğazı ve Yenikapı semalarında nefes kesen prova uçuşları gerçekleştirdi. F-16 savaş uçağıyla yer çekimine meydan okuyan manevralar sergileyen SOLOTÜRK'ün uçuşunu canlı yayında anbean aktaran A Haber muhabiri Erşan Karaca, gökyüzündeki görsel şölenin tüm detaylarını paylaştı.
30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu, İstanbul semalarında şimdiden başladı. Günün ilk saatlerinde gerçekleştirilen Boğaz selamlama uçuşunun ardından SOLOTÜRK, akşam saatlerinde Yenikapı Miting Alanı üzerinde görkemli bir prova uçuşu gerçekleştirdi.
Yenikapı'daki prova uçuşunu canlı yayında aktaran A Haber muhabiri Erşan Karaca, gösterinin ayrıntılarını paylaştı. Karaca, "Geçtiğimiz dakikalarda SOLOTÜRK'ün gösterisi başladı. Öğle saatlerinde Boğaz'da yapılan selamlama uçuşunun ardından etkinlikler Yenikapı'da devam ediyor. Saat 18.00'de başlayan prova uçuşunda kokpitte 1. Pilot Yarbay Murat Bakıcı bulunuyor. İzlediğiniz bu sürat, dünyada yalnızca sayılı pilotun uçurabileceği bir seviyede. Pilotumuzun sergilediği performans, dünyada gerçekleştirilebilecek en zor manevralardan biridir. Hızı saatte yaklaşık 200 kilometreye kadar düşüren SOLOTÜRK, uçağı bu düşük süratte sabit tutarak tüm ihtişamıyla önümüzden geçiyor." ifadelerini kullandı.
YER ÇEKİMİNE MEYDAN OKUYAN MANEVRALAR
SOLOTÜRK'ün dünyada yalnızca sayılı pilot tarafından icra edilebilen özel tekniklerine dikkat çeken Karaca, heyecan dolu anları şu sözlerle aktardı:
"SOLOTÜRK'ün hareketleri kendine özgü. 'SOLOTÜRK Kalkışı', uçağın tekerleklerini toplar toplamaz ters dönerek yüksek açıyla tırmanışa geçtiği ve dünyada çok az pilotun cesaret edebildiği bir imza hareketi. Saatte yalnızca 200 kilometre gibi sınırlı bir süratle uçağı baş aşağı konumda tutarak son derece hassas bir manevra gerçekleştiriliyor. F-16'nın muazzam gücü Yenikapı'da âdeta yer çekimine meydan okuyor. Pilotumuz Yarbay Murat Bakıcı, Türk milletinin cesaretini ve kabiliyetini her bir manevrayla gökyüzüne adeta nakış gibi işliyor. Keskin dönüş ve dikine tırmanışın hemen ardından gökyüzünü aydınlatan flare gösterisi icra ediliyor."
İSTANBUL BOĞAZI'NDA SAATTE 1.000 KİLOMETRE HIZLA SELAMLAMA
Öğle saatlerinde gerçekleştirilen ilk uçuşun ayrıntılarına da değinen Erşan Karaca, "Gökyüzünün çelik kanatları, saatler 12.00'yi gösterdiğinde İstanbul Boğazı üzerinde belirdi. 1. Pilot Yarbay Murat Bakıcı ve 2. Hava Pilot Binbaşı Erhan Aydemir yönetimindeki F-16 Blok 30 savaş uçağımız, Boğaz'ın mavilikleri üzerinde saatte yaklaşık 1.000 kilometrelik hıza ulaşarak İstanbullulara unutulmaz anlar yaşattı." bilgisini verdi.
BÜYÜK GÖSTERİ PAZAR GÜNÜ YENİKAPI'DA
Kokpitteki pilotların yüksek G kuvvetine karşı insan sınırlarını zorladığını vurgulayan Karaca, yayınını şu sözlerle tamamladı:
"Süpersonik tırmanış, tonoz ve uçağın burnunu aniden yukarı dikerek hızını sıfıra yaklaştırdığı Kobra manevrası sergileniyor. Bu özel prova, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda düzenlenecek dev gösterinin eksiksiz bir galası niteliğini taşıyor. Vatandaşlarımız, pazar günü saat 18.00'de Yenikapı Meydanı'na gelerek 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarını canlı olarak takip edebilirler."