İstanbul semalarında nefes kesen prova! SOLOTÜRK'ten 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel görsel şölen

30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu, İstanbul semalarında şimdiden başladı. Günün ilk saatlerinde gerçekleştirilen Boğaz selamlama uçuşunun ardından SOLOTÜRK, akşam saatlerinde Yenikapı Miting Alanı üzerinde görkemli bir prova uçuşu gerçekleştirdi.

Yenikapı'daki prova uçuşunu canlı yayında aktaran A Haber muhabiri Erşan Karaca, gösterinin ayrıntılarını paylaştı. Karaca, "Geçtiğimiz dakikalarda SOLOTÜRK'ün gösterisi başladı. Öğle saatlerinde Boğaz'da yapılan selamlama uçuşunun ardından etkinlikler Yenikapı'da devam ediyor. Saat 18.00'de başlayan prova uçuşunda kokpitte 1. Pilot Yarbay Murat Bakıcı bulunuyor. İzlediğiniz bu sürat, dünyada yalnızca sayılı pilotun uçurabileceği bir seviyede. Pilotumuzun sergilediği performans, dünyada gerçekleştirilebilecek en zor manevralardan biridir. Hızı saatte yaklaşık 200 kilometreye kadar düşüren SOLOTÜRK, uçağı bu düşük süratte sabit tutarak tüm ihtişamıyla önümüzden geçiyor." ifadelerini kullandı.

YER ÇEKİMİNE MEYDAN OKUYAN MANEVRALAR

SOLOTÜRK'ün dünyada yalnızca sayılı pilot tarafından icra edilebilen özel tekniklerine dikkat çeken Karaca, heyecan dolu anları şu sözlerle aktardı:

"SOLOTÜRK'ün hareketleri kendine özgü. 'SOLOTÜRK Kalkışı', uçağın tekerleklerini toplar toplamaz ters dönerek yüksek açıyla tırmanışa geçtiği ve dünyada çok az pilotun cesaret edebildiği bir imza hareketi. Saatte yalnızca 200 kilometre gibi sınırlı bir süratle uçağı baş aşağı konumda tutarak son derece hassas bir manevra gerçekleştiriliyor. F-16'nın muazzam gücü Yenikapı'da âdeta yer çekimine meydan okuyor. Pilotumuz Yarbay Murat Bakıcı, Türk milletinin cesaretini ve kabiliyetini her bir manevrayla gökyüzüne adeta nakış gibi işliyor. Keskin dönüş ve dikine tırmanışın hemen ardından gökyüzünü aydınlatan flare gösterisi icra ediliyor."