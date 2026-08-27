Ayvalık'ta 4 katlı apartmanda yangın: 7 kişi tahliye edildi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 4 katlı apartmanın bodrum katında çıkan yangına ekipler müdahale etti. Alevlerin kontrol altına alındığı olayda üst katlarda mahsur kalan 7 kişi itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir apartmanın bodrum katında çıkan yangında 7 kişi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle tahliye edildi.

Yangın, Ali Çetinkaya Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'ndeki 4 katlı binanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

EKİPLER HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Ayvalık Grup Amirliğine bağlı ekipler, apartmandaki yangına müdahale etti.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Bu sırada binanın üst katlarında bulunan 7 kişi güvenli şekilde tahliye edildi.

DUMANDAN ETKİLENEN KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Yangında dumandan etkilenen 1 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

