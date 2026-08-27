Yangın, gece yarısı Yeşiloba Mahallesi'ndeki fabrikada yaşandı. Fabrikadan yükselen alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

FABRİKANIN ÇATISI ÇÖKTÜ

Alevlerin kısa sürede tüm fabrikayı sardığı yangında binanın çinko sacdan yapılan çatısı çöktü. Fabrikada bulunan kimyasal ham maddeler de yangının etkisiyle patladı.

Ekipler yangına köpüklü ve tazyikli suyla müdahale etti. Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından alevlerin çevredeki diğer fabrikalara sıçramasının önüne geçildi.

Yangının kontrol altına alınmasının ardından ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

