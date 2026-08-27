Adana'da ayakkabı fabrikasında yangın: Alevler kontrol altına alındı
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Adana'nın Seyhan ilçesinde kauçuk ayakkabı tabanı üreten fabrikada gece saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler nedeniyle çatısı çöken fabrikadaki yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Adana'nın Seyhan ilçesinde kauçuk ayakkabı tabanı üreten fabrikada yangın çıktı.
Yangın, gece yarısı Yeşiloba Mahallesi'ndeki fabrikada yaşandı. Fabrikadan yükselen alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
FABRİKANIN ÇATISI ÇÖKTÜ
Alevlerin kısa sürede tüm fabrikayı sardığı yangında binanın çinko sacdan yapılan çatısı çöktü. Fabrikada bulunan kimyasal ham maddeler de yangının etkisiyle patladı.
Ekipler yangına köpüklü ve tazyikli suyla müdahale etti. Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından alevlerin çevredeki diğer fabrikalara sıçramasının önüne geçildi.
Yangının kontrol altına alınmasının ardından ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.