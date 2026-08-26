Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hijyen iddiası! Soruşturma başlatıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, hastaneye ilişkin sanal medyada paylaşılan görüntülerin ardından inceleme süreci başlatılarak müfettiş görevlendirildi.

Sağlık Bakanlığı, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki (GATA) hijyen koşullarına ilişkin iddialarla ilgili soruşturma başlattı.

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler (Foto: X)

GÖRÜNTÜLER SONRASI İNCELEME BAŞLATILDI

Ankara'da bir vatandaşın, hastalanan anneannesini Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdüğü ve hastanedeki hijyen koşullarına tepki göstererek video çektiği belirtildi.

Söz konusu görüntüler daha sonra sanal medya platformlarında paylaşıldı.

MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Paylaşımların ardından Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun talimatıyla hastaneyle ilgili iddialara yönelik soruşturma başlatıldığı ve inceleme için müfettiş görevlendirildiği bildirildi.