Sancaktepe'de demirci dükkanında yangın! İş yerinde maddi hasar oluştu
İstanbul Sancaktepe’de bir demirci dükkanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Maddi hasarın meydana geldiği iş yerinde yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde bir demirci dükkanında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri alevleri büyümeden söndürdü.
Yangın, Yunus Emre Mahallesi'nde Yenidoğan Abitler Parkı yanında bulunan iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Olayda iş yerinde maddi hasar meydana geldi.
Dükkandan yükselen duman ve alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.
İTFAİYE EKİPLERİ YANGINI SÖNDÜRDÜ
İhbarın ardından bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.
Ekiplerin çalışmasıyla yangın tamamen söndürüldü.
SOĞUTMA ÇALIŞMASI YAPILDI
İtfaiye ekipleri, yangının söndürülmesinin ardından yeniden alevlenme ve olası sıçramalara karşı iş yerinde soğutma çalışması yürüttü.
Çalışmaların ardından bölgede yangına ilişkin müdahale tamamlandı.