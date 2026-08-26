Sancaktepe'de demirci dükkanında yangın! İş yerinde maddi hasar oluştu

İstanbul Sancaktepe’de bir demirci dükkanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Maddi hasarın meydana geldiği iş yerinde yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.