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Parkta döner bıçaklı dehşet! 1 kişiyi yaralayan saldırgan yakalandı

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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Parkta döner bıçaklı dehşet! 1 kişiyi yaralayan saldırgan yakalandı

Eskişehir’de parkta oturan bir kişiye döner bıçağıyla saldırarak yaralayan şüpheli, olayın ardından kaçtı. Polis ekiplerinin başlattığı geniş çaplı arama çalışmaları sonucu saldırgan kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Tepebaşı ilçesi Kumlubel Mahallesi Dizginler Sokak'ta bulunan Kumlubel Parkında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, park içerisinde oturan bir şahıs, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin saldırısına uğradı.

Fotoğraf-İHAFotoğraf-İHA

DÖNER BIÇAĞIYLA 3 YERİNDEN YARALADI

Saldırgan, yanında getirdiği döner bıçağı ile parktaki şahsı 3 yerinden bıçaklayarak olay yerinden hızla kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

KAÇAN SALDIRGAN YAKALANDI

Olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatan polis ekipleri, A.K. (52) isimli şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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