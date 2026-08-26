Aydın'da Başkan Erdoğan'a hakaret eden şahıs gözaltında!

Aydın'ın Nazilli ilçesinde üst geçide üzerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren yazı bulunan asılı haldeki insan maketi ile ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, 26 Ağustos 2026 tarihinde Nazilli Yeni Mahalle'de bulunan yaya üst geçidinde kıyafet giydirilmiş ve üzerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içerikli yazı bulunan insan maketi ile ilgili Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalar neticesinde; bahsi geçen eylemi gerçekleştirdiği tespit edilen A.Y. isimli şahıs Altıntaş Mahallesi'nde yakalandı.

Şahıs hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlarından adli işlem başlatıldı.