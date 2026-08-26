Ölüdeniz’de paraşüt faciası! Kayalıklara çakıldılar: 2 can kaybı | O anlar kamerada
Muğla’nın Fethiye ilçesinde dünyaca ünlü Ölüdeniz Babadağ’da tandem yamaç paraşütü uçuşu yapan pilot Ali Kıdıl ile Çin uyruklu turist Xiangrui Meng, paraşütün havalandıktan kısa süre sonra kayalık ve sarp bölgeye düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Yaklaşık 10 saat süren zorlu kurtarma operasyonunda ekipler iki kişinin cansız bedenine ulaşırken, paraşütün düşüş anı da saniye saniye kameraya yansıdı.
Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın 1900 metre pistinden sabah saatlerinde tandem uçuş için havalanan pilot Ali Kıdıl ve Çinli turist Xiangrui Meng'in paraşütü, henüz belirlenemeyen nedenle kısa süre sonra kayalık ve sarp bölgeye düştü.
O ANLAR KAMERADA!
Paraşütün düşüşü çevrede bulunan diğer yamaç paraşütü pilotlarının kameralarına yansıdı. Görüntülerde, paraşütün uçuşun hemen ardından kontrolünü kaybederek kayalık bölgeye doğru sürüklendiği görüldü.
Kazayı gören pilotların ihbarı üzerine bölgeye UMKE ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi.
10 SAATLİK ZORLU OPERASYON
Sarp ve kayalık arazi, ekiplerin bölgeye ulaşmasını güçleştirdi. Yaklaşık 10 saat süren kurtarma çalışmasına helikopter de destek verdi.
Ekipler, zorlu operasyonun ardından kayalık alanda iki kişinin cansız bedenine ulaştı.
CENAZELER HELİKOPTERLE ÇIKARILDI
Uzun süren çalışmaların ardından pilot Ali Kıdıl ile Çinli turist Xiangrui Meng'in cenazeleri sarp araziden alınarak askeri helikopterle Fethiye Devlet Hastanesi'ne getirildi.
Hastane önünde hayatını kaybeden Çinli turist ile pilotun yakınları ve arkadaşlarının üzüntülü bekleyişi kameralara yansıdı.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.