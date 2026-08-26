Ölüdeniz’de paraşüt faciası! Kayalıklara çakıldılar: 2 can kaybı | O anlar kamerada

Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın 1900 metre pistinden sabah saatlerinde tandem uçuş için havalanan pilot Ali Kıdıl ve Çinli turist Xiangrui Meng'in paraşütü, henüz belirlenemeyen nedenle kısa süre sonra kayalık ve sarp bölgeye düştü.

O ANLAR KAMERADA!

Paraşütün düşüşü çevrede bulunan diğer yamaç paraşütü pilotlarının kameralarına yansıdı. Görüntülerde, paraşütün uçuşun hemen ardından kontrolünü kaybederek kayalık bölgeye doğru sürüklendiği görüldü.

Kazayı gören pilotların ihbarı üzerine bölgeye UMKE ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi.