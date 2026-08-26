Yıkım sırasında facia! Bina çöktü: 2 yaralı
İstanbul Fatih'te 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan bina, saat 15.45'te henüz belirlenemeyen nedenle kısmen çöktü; iş makinesi operatörü ile bir işçi yaralandı. Haseki Sultan Mahallesi'ndeki olayda iş makinesi merdiven boşluğundan alt kata düşerken, çökme nedeniyle hasar gören bitişik bina tedbir amacıyla boşaltıldı.
Fatih'te kentsel dönüşüm çalışması sırasında yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. Ahmet Hikmet Sokak'ta yıkımı gerçekleştirilen bina, çalışmalar sırasında kısmen çöktü. İş makinesi merdiven boşluğundan alt kata düşerken, operatör ve bir işçi enkaz altında kaldı.
YIKIM SIRASINDA DEHŞET
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu iki yaralı bulundukları yerden çıkarıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Çökme sırasında bitişikteki binanın duvarında da hasar oluştu. Olası yeni bir tehlikeye karşı bina boşaltılırken, ekipler çevrede güvenlik önlemi aldı.
BİTİŞİK BİNA DA BOŞALTILDI
Kısmen çöken bina ve çevresindeki yapılarda inceleme başlatıldı. Olayın neden meydana geldiğinin belirlenmesi için ekiplerin çalışması sürüyor.
Öte yandan çökme anı sonrası bölgede yürütülen çalışmalar havadan görüntülendi. Görüntülerde çöken yapı ile ekiplerin olay yerindeki müdahalesi yer aldı.