Yıkım sırasında facia! Bina çöktü: 2 yaralı

İstanbul Fatih'te 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan bina, saat 15.45'te henüz belirlenemeyen nedenle kısmen çöktü; iş makinesi operatörü ile bir işçi yaralandı. Haseki Sultan Mahallesi'ndeki olayda iş makinesi merdiven boşluğundan alt kata düşerken, çökme nedeniyle hasar gören bitişik bina tedbir amacıyla boşaltıldı.