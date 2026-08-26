Havuzda korku dolu anlar! 4 yaşındaki çocuk ölümden döndü

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde ailesiyle birlikte konaklama tesisinde bulunan 4 yaşındaki M.A.Ç., henüz belirlenemeyen bir nedenle havuza düşerek boğulma tehlikesi geçirdi; ailesinin sudan çıkardığı çocuk, hastanede doktorların yoğun müdahalesiyle hayata döndürüldü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.