Havuzda korku dolu anlar! 4 yaşındaki çocuk ölümden döndü
Sakarya’nın Sapanca ilçesinde ailesiyle birlikte konaklama tesisinde bulunan 4 yaşındaki M.A.Ç., henüz belirlenemeyen bir nedenle havuza düşerek boğulma tehlikesi geçirdi; ailesinin sudan çıkardığı çocuk, hastanede doktorların yoğun müdahalesiyle hayata döndürüldü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde yürekleri ağza getiren olay, İstanbuldere Mahallesi'ndeki bir konaklama tesisinde yaşandı. Ailesiyle birlikte tesiste bulunan 4 yaşındaki M.A.Ç., henüz belirlenemeyen bir nedenle havuza düştü.
HAVUZDA HAREKETSİZ KALDI
Çocuğun havuzda boğulma tehlikesi geçirdiğini fark eden ailesi, vakit kaybetmeden müdahale ederek M.A.Ç.'yi sudan çıkardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından hastaneye kaldırılan küçük çocuk, Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'nde doktorların yoğun müdahalesiyle kurtarıldı.
DOKTORLAR HAYATA DÖNDÜRDÜ
Durumu yakından takip edilen M.A.Ç., detaylı tedavi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Jandarma ekipleri, küçük çocuğun havuza düşmesine ilişkin olayın nasıl meydana geldiğini belirlemek üzere inceleme başlattı.