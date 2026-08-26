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Kavurucu sıcaklara mola! Meteoroloji uzmanı tarih verdi: Sıcaklıklar 9 derce birden düşecek

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Kavurucu sıcaklara mola! Meteoroloji uzmanı tarih verdi: Sıcaklıklar 9 derce birden düşecek

Türkiye’de günlerdir etkili olan yüksek sıcaklıklar cuma günü kuzeyden gelecek yağışlı sistemle birlikte gerileyecek. İstanbul’da sıcaklık 4-5 derece düşerken kuvvetli rüzgar ve yağış etkili olacak. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, bazı bölgelerde su baskını riskine dikkat çekti.

Türkiye'de bir süredir etkili olan yüksek sıcaklıklar yerini kısa süreli serin havaya bırakıyor. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek'in değerlendirmesine göre cuma günü kuzeyden gelecek yağışlı sistem, sıcaklıkların birçok bölgede düşmesine neden olacak. Sistem özellikle Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzeyinde etkili olacak. Yağışa kuvvetli rüzgar da eşlik edecek.

Kavurucu sıcaklara mola! Meteoroloji uzmanı tarih verdi: Sıcaklıklar 9 derce birden düşecek - 1

CUMA GÜNÜNE DİKKAT: SICAKLIKLAR ÇEKİLİYOR

Günlerdir devam eden yüksek sıcaklıkların ardından gözler cuma gününe çevrildi. Kuzeyden gelecek yağışlı sistem, hava sıcaklıklarında belirgin bir düşüş başlatacak. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, sistemin gelişini şu sözlerle anlattı:

"Cuma günü kuzeyden gelen bir yağışlı hava var ve sıcaklıkları düşmeye başlayacak."

Tek'e göre sıcak hava özellikle kuzey bölgelerden çekilecek. Ege ve Güneydoğu Anadolu'da ise yüksek sıcaklıkların etkisi bir süre daha devam edecek.

Kavurucu sıcaklara mola! Meteoroloji uzmanı tarih verdi: Sıcaklıklar 9 derce birden düşecek - 2

YAĞIŞLA BİRLİKTE SEL VE SU BASKINI RİSKİ

Yeni sistem yalnızca sıcaklık düşüşü getirmeyecek. Yağışla birlikte bazı bölgelerde kuvvetli hava olayları da görülebilecek. Özellikle Batı Karadeniz, Marmara'nın doğusu ve İç Anadolu'nun kuzeyinde su baskını riski öne çıkıyor.

Adil Tek, sistemin nem açısından güçlü olduğunu belirterek şu uyarıyı yaptı:

"Batı Karadeniz'de, Marmara'nın doğusunda, yine İç Anadolu'nun kuzey kesimlerinde, yani Karadeniz genelinde su baskınlarının olması çok yüksek görünüyor."

Kavurucu sıcaklara mola! Meteoroloji uzmanı tarih verdi: Sıcaklıklar 9 derce birden düşecek - 3

İSTANBUL'DA SICAKLIK 4-5 DERECE DÜŞECEK

İstanbul'da bugün sıcaklıkların 30 derece civarında seyretmesi bekleniyor. Ancak cuma günüyle birlikte kentte belirgin bir serinleme başlayacak. Tek, İstanbul'da önceki günlere göre yaklaşık 4-5 derecelik bir düşüş yaşanacağını söyledi. Hafta sonuyla birlikte yağış da kente ulaşacak.

Cumartesi ve pazar günlerinde İstanbul'da yağışla birlikte poyrazın kuvvetlenmesi bekleniyor. Rüzgarın zaman zaman saatte 40 ila 60 kilometreye ulaşabileceği ifade edildi. Meteoroloji Uzmanı, hafta sonu için şu değerlendirmeyi yaptı:

"Yağışla birlikte poyrazdan esen şiddetli rüzgar da var, o şiddette zaman zaman 40 ila 60 kilometre arasında, fırtına değerlerine yaklaşan şiddetli rüzgar."

Kavurucu sıcaklara mola! Meteoroloji uzmanı tarih verdi: Sıcaklıklar 9 derce birden düşecek - 4

GECE SICAKLIKLARINDA DA DÜŞECEK

Gece sıcaklıklarında da düşüş yaşanacak. Tek'in verdiği bilgilere göre cumartesi gecesi İstanbul'da sıcaklık 19 dereceye, bazı ilçelerde ise 17 dereceye kadar gerileyebilir. Bu nedenle hafta sonu açık havada plan yapanların yağış ve kuvvetli rüzgar ihtimalini göz önünde bulundurması gerekiyor.

ANKARA'DA SICAKLIK 8-9 DERECE GERİLEYEBİLİR

İç Anadolu'da da sıcaklık düşüşü belirgin olacak. Ankara'da bugün ve yarın 30 derecenin üzerinde seyredecek sıcaklıkların cuma ve cumartesi günü hızla gerilemesi bekleniyor. Adil Tek, başkentteki değişime ilişkin, "Yaklaşık 8-9 derecelik bir sıcaklığın düşmesi" ifadesini kullandı.

Gece sıcaklığının ise 15 dereceye kadar inebileceğini belirten uzman, İç Anadolu'da serin havanın daha fazla hissedileceğini söyledi.

Kavurucu sıcaklara mola! Meteoroloji uzmanı tarih verdi: Sıcaklıklar 9 derce birden düşecek - 5

AKDENİZ'DE SICAK VE NEMLİ HAVA DEVAM EDECEK

Akdeniz'de sıcaklıkların düşüşü daha sınırlı olacak. Antalya'da 35, Adana'da ise 36 derece civarında sıcaklık bekleniyor. Cuma günü gelecek sistem bölgeyi de etkileyecek. Ancak sıcaklıklar yine yüksek seviyelerde kalacak.

Adana'da yağış ihtimali de bulunuyor. Yağışın ardından sıcaklıkların bir miktar gerilemesi bekleniyor. Bölgedeki nem ise etkisini sürdürecek. Tek, Akdeniz'deki yüksek nemi vurgulayarak sıcaklığın daha bunaltıcı hissedilebileceğine dikkat çekti.

Kavurucu sıcaklara mola! Meteoroloji uzmanı tarih verdi: Sıcaklıklar 9 derce birden düşecek - 6

KARADENİZ'DE YAĞIŞ HAFTA SONUNA TAŞINACAK

Karadeniz, yeni sistemin en fazla etkili olacağı bölgelerin başında geliyor. Cuma günü başlayacak yağışlar hafta sonu boyunca aralıklarla devam edecek. Doğu Karadeniz'de özellikle günün ilerleyen saatlerinde yağış görülebilecek. Gümüşhane ve Bayburt çevresinde de yağış ihtimali bulunuyor.

Trabzon'da ise yağışın daha çok iç kesimlerde etkili olması bekleniyor. Tek, bu durumu örnek vererek, "Trabzon merkezde yağış olmaz ama iç kesimlere doğru, örneğin Maçka'ya doğru kaldığınızda biraz daha yağış olasılığı mevcut" ifadelerini kullandı.

Yağışların pazar ve pazartesiye kadar uzanabileceğini belirten uzman, bunun aralıksız yağış anlamına gelmediğini de özellikle vurguladı:

"Bu sürekli yağış değil, ara geçişler şeklinde doğal ki bu yağışlar."

Kavurucu sıcaklara mola! Meteoroloji uzmanı tarih verdi: Sıcaklıklar 9 derce birden düşecek - 7

GÜNEYDOĞU'DA 40 DERECE SINIRI AŞILAMIYOR

Güneydoğu Anadolu'da da sıcaklıkların bir miktar gerilediği görülüyor. Bölge genelinde sıcaklıklar artık 40 derecenin altında kalıyor. Diyarbakır'da sıcaklık bugün 38 derece civarında olacak. Cumartesi günü ise bölgenin kuzey kesimlerinde hafif yağış görülebilecek.

Şırnak, Hakkari ve Van çevresinde güneyli rüzgarlar etkili olacak. Bu rüzgarların toz taşınımını da beraberinde getirebileceği belirtildi. Adil Tek, Güneydoğu'daki sıcaklık değişimine ilişkin, "Bu artık biraz daha sıcaklıklar sönmeye yani düşmeye başladı" değerlendirmesinde bulundu.

Kavurucu sıcaklara mola! Meteoroloji uzmanı tarih verdi: Sıcaklıklar 9 derce birden düşecek - 8

KIŞ ERKEN Mİ GELİYOR?

Ankara'da sıcaklıkların cumartesi günü yaklaşık 9 derece birden düşecek olması, akıllara "Kış erken mi geliyor?" sorusunu getirdi. Başkentte gece sıcaklıklarının 15 dereceye kadar düşeceğini belirten Tek, "Yavaş yavaş kışa doğru yaklaşıyoruz, sıcaklık değerleri düşüyor. Artık kışlık hazırlıkların, o tarhanaların, salçaların yapıldığı döneme girdik" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin en soğuk ili ise gece tek haneli rakamların görüleceği Ardahan olacak.

Kavurucu sıcaklara mola! Meteoroloji uzmanı tarih verdi: Sıcaklıklar 9 derce birden düşecek - 9

YAZ HENÜZ BİTMEDİ: EYLÜL MÜJDESİ

Cuma günü başlayacak değişim Türkiye'nin önemli bölümünde birkaç günlük serinleme sağlayacak. Marmara ve Karadeniz'de yağış, İç Anadolu'da belirgin sıcaklık düşüşü görülecek. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da ise sıcak hava tamamen ortadan kalkmayacak.

Adil Tek'in değerlendirmesine göre ağustosun son haftası ve eylülün ilk günlerinde sıcaklıklar mevsim normallerine yakın veya yer yer altında seyredebilir. Ancak bu durum yazın sona erdiği anlamına gelmiyor.

Adil Tek, "Ağustosun son haftası mevsim normallerinde geçecek ama şunu da söyleyelim; eylül ayı hala sıcak geçmeye devam edecek, yaz henüz bitmedi" diyerek sıcak hava sevenlere müjdeyi verdi.

Editör Notu: Bu haberde yer verilen hava durumu değerlendirmeleri, Meteoroloji Uzmanı Adil Tek'in ilgili yayın sırasında yaptığı açıklamalara dayanmaktadır. Cuma günü beklenen sistemin sıcaklıkları düşürmesi ve bazı bölgelerde yağış ile kuvvetli rüzgara yol açması öngörülürken, söz konusu değişimin yaz mevsiminin sona erdiği anlamına gelmediği belirtilmiştir. Hava koşullarına ilişkin gelişmeler bölge ve il bazında farklılık gösterebilir.

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