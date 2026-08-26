Kavurucu sıcaklara mola! Meteoroloji uzmanı tarih verdi: Sıcaklıklar 9 derce birden düşecek
Türkiye’de günlerdir etkili olan yüksek sıcaklıklar cuma günü kuzeyden gelecek yağışlı sistemle birlikte gerileyecek. İstanbul’da sıcaklık 4-5 derece düşerken kuvvetli rüzgar ve yağış etkili olacak. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, bazı bölgelerde su baskını riskine dikkat çekti.
Türkiye'de bir süredir etkili olan yüksek sıcaklıklar yerini kısa süreli serin havaya bırakıyor. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek'in değerlendirmesine göre cuma günü kuzeyden gelecek yağışlı sistem, sıcaklıkların birçok bölgede düşmesine neden olacak. Sistem özellikle Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzeyinde etkili olacak. Yağışa kuvvetli rüzgar da eşlik edecek.
CUMA GÜNÜNE DİKKAT: SICAKLIKLAR ÇEKİLİYOR
Günlerdir devam eden yüksek sıcaklıkların ardından gözler cuma gününe çevrildi. Kuzeyden gelecek yağışlı sistem, hava sıcaklıklarında belirgin bir düşüş başlatacak. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, sistemin gelişini şu sözlerle anlattı:
"Cuma günü kuzeyden gelen bir yağışlı hava var ve sıcaklıkları düşmeye başlayacak."
Tek'e göre sıcak hava özellikle kuzey bölgelerden çekilecek. Ege ve Güneydoğu Anadolu'da ise yüksek sıcaklıkların etkisi bir süre daha devam edecek.
YAĞIŞLA BİRLİKTE SEL VE SU BASKINI RİSKİ
Yeni sistem yalnızca sıcaklık düşüşü getirmeyecek. Yağışla birlikte bazı bölgelerde kuvvetli hava olayları da görülebilecek. Özellikle Batı Karadeniz, Marmara'nın doğusu ve İç Anadolu'nun kuzeyinde su baskını riski öne çıkıyor.
Adil Tek, sistemin nem açısından güçlü olduğunu belirterek şu uyarıyı yaptı:
"Batı Karadeniz'de, Marmara'nın doğusunda, yine İç Anadolu'nun kuzey kesimlerinde, yani Karadeniz genelinde su baskınlarının olması çok yüksek görünüyor."