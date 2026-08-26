Kavurucu sıcaklara mola! Meteoroloji uzmanı tarih verdi: Sıcaklıklar 9 derce birden düşecek

"Yağışla birlikte poyrazdan esen şiddetli rüzgar da var, o şiddette zaman zaman 40 ila 60 kilometre arasında, fırtına değerlerine yaklaşan şiddetli rüzgar."

Cumartesi ve pazar günlerinde İstanbul'da yağışla birlikte poyrazın kuvvetlenmesi bekleniyor. Rüzgarın zaman zaman saatte 40 ila 60 kilometreye ulaşabileceği ifade edildi. Meteoroloji Uzmanı, hafta sonu için şu değerlendirmeyi yaptı:

İstanbul'da bugün sıcaklıkların 30 derece civarında seyretmesi bekleniyor. Ancak cuma günüyle birlikte kentte belirgin bir serinleme başlayacak. Tek, İstanbul'da önceki günlere göre yaklaşık 4-5 derecelik bir düşüş yaşanacağını söyledi. Hafta sonuyla birlikte yağış da kente ulaşacak.

GECE SICAKLIKLARINDA DA DÜŞECEK

Gece sıcaklıklarında da düşüş yaşanacak. Tek'in verdiği bilgilere göre cumartesi gecesi İstanbul'da sıcaklık 19 dereceye, bazı ilçelerde ise 17 dereceye kadar gerileyebilir. Bu nedenle hafta sonu açık havada plan yapanların yağış ve kuvvetli rüzgar ihtimalini göz önünde bulundurması gerekiyor.

ANKARA'DA SICAKLIK 8-9 DERECE GERİLEYEBİLİR

İç Anadolu'da da sıcaklık düşüşü belirgin olacak. Ankara'da bugün ve yarın 30 derecenin üzerinde seyredecek sıcaklıkların cuma ve cumartesi günü hızla gerilemesi bekleniyor. Adil Tek, başkentteki değişime ilişkin, "Yaklaşık 8-9 derecelik bir sıcaklığın düşmesi" ifadesini kullandı.

Gece sıcaklığının ise 15 dereceye kadar inebileceğini belirten uzman, İç Anadolu'da serin havanın daha fazla hissedileceğini söyledi.